Omaggio a Pino Daniele al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

A distanza di pochi giorni dall’inizio della stagione di prosa, le luci del Teatro del Popolo di Castelfiorentino si accendono nuovamente con uno spettacolo che è un dichiarato omaggio all’indimenticato Pino Daniele.

“Il cielo è pieno di stelle” è in programma Giovedì 13 Novembre alle ore 21,00, in collaborazione con Empoli jazz.

Una delle più importanti coppie del jazz italiano, quella formata da Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, tributa un omaggio al grande artista con le interpretazioni originali di brani del repertorio del cantautore napoletano. Bosso e Mazzariello ripercorrono le diverse traiettorie musicali di Pino Daniele, cercando di restituire un ritratto inedito, puntato soprattutto sulla musica.

Il repertorio di “Il cielo è pieno di stelle”, il cui titolo prende spunto dal testo di Mal di te, abbraccia un’ampia rosa di brani, dall'immancabile Napule è (1977) alla trascinante Je so’ pazzo (1979) fino alla magia di Quanno chiove (1980). Tutto questo per arrivare alle più recenti Quando (1992) e alle due perle del 1993, Allora sì e Sicily, quest’ultima registrata all’epoca con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse il testo.

Da segnalare, sempre per la musica, un altro omaggio, stavolta a Freddy Mercury, con “Barcelona, the album tribute”, in programma Venerdì 28 novembre al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Giovedì 13 Novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

IL CIELO E’PIENO DI STELLE-Omaggio a Pino Daniele

in collaborazione con Empoli jazz

Fabrizio Bosso (alla tromba)

Julian Oliver Mazzariello (al pianoforte)

PREZZI

Platea, 1° e 2° ordine di palchi € 20,00/ridotto soci Coop € 18,00

3°ordine € 15,00/ridotto soci Coop € 13,00

Loggione € 12,00

Vendita biglietti anche su piattaforma https://oooh.events/ e https://www.boxol.it/

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

