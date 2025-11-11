È stato trovato un altro ordigno bellico nel cantiere del teatro a Empoli

È stato trovato un altro residuato bellico nel cantiere del futuro Teatro il Ferruccio al Palazzo delle Esposizioni di Empoli. La notizia risale ad alcuni giorni fa e sono già stati fatti i primi sopralluoghi per capire l'entità dell'ordigno. Si tratta del secondo manufatto di questo tipo, l'altro portò a un'evacuazione di migliaia di persone la prima domenica di settembre.

Il ritrovamento è avvenuto nell'area oggetto di demolizione dell'ala del Palazzo delle Esposizioni, al di sotto delle fondazioni demolite, durante nuove verifiche fatte.

Stando a quanto trapela, dovrebbe trattarsi di un ordigno lanciato da un aereo e potrebbe essere più grande del precedente.

Il Comune di Empoli fa sapere che "annuncerà a tempo debito le misure da intraprendere per la rimozione dell'oggetto, considerando che verrà svolto un lavoro di concerto con la Prefettura e con tutte le istituzioni deputate". L'area oggetto del ritrovamento è al momento al sicuro. I lavori stanno proseguendo nelle zone che non interferiscono con quell'area.

Ricordiamo che l'altro residuato venne ritrovato in primavera durante i normali lavori per il nuovo teatro empolese. Si scoprì poco dopo la provenienza 'aerea' dell'ordigno, che venne rimosso con una maxi-operazione a inizio settembre: tra Empoli, Spicchio e Sovigliana vennero evacuate cinquemila persone. Tutto andò per il verso giusto e venne fatto brillare vicino Calenzano.

