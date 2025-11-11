Referendum, Poggianti risponde a FI: "O è sconfitta per loro, o hanno boicottato il voto"

Politica e Opinioni Empoli
Andrea Poggianti (foto gonews.it)

In merito alle dichiarazioni rese dall’esponente di Forza Italia, Claudia Ghezzi, sul risultato del referendum comunale appena concluso, il capogruppo di Centrodestra per Empoli-La Mia Empoli Andrea Poggiante ha risposto con una nota per "precisare alcuni punti essenziali": 

Anzitutto, definirmi “esponente della lista civica La Mia Empoli” è una rappresentazione parziale e riduttiva del mio ruolo politico. Sono Capogruppo del Centrodestra per Empoli, gruppo consiliare sostenuto anche dalla lista civica La Mia Empoli e dalla Lega di Empoli, nonché Vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli. Tale definizione omissiva, oltre a essere spregiativa, tenta di cancellare la mia funzione di guida nel centrodestra empolese, consacrata da due candidature a sindaco, nel 2019 e nel 2024, sostenute da un vasto consenso personale e politico contro ogni aspettativa degli avversari.

Venendo al merito politico, il risultato del referendum parla chiaro: il NO si è attestato intorno al 4%. Delle due l’una — o si tratta di una pesante sconfitta per Forza Italia, come sosteneva Ghezzi, oppure lo stesso partito ha boicottato il voto, esattamente come hanno fatto Partito Democratico e Fratelli d’Italia. Non ci sono interpretazioni intermedie.

Riconosco, tuttavia, un dato su cui possiamo convenire: l’affluenza del 28,5% rappresenta un risultato politicamente rilevante. Nonostante la scarsa informazione, la confusione sui seggi e il boicottaggio del voto messo in atto dall’amministrazione comunale con ogni mezzo, oltre un quarto degli empolesi aventi diritto si è recato alle urne per esprimere la propria opinione.

Un segnale chiaro, di partecipazione e consapevolezza civica, che il centrodestra tutto deve saper leggere e valorizzare.

Se vogliamo ritrovare la compattezza e costruire un’alternativa credibile per Empoli, occorre partire dal rispetto reciproco e dal riconoscimento dei ruoli e delle rappresentanze, penso sia ora di fare un passo in avanti. Le liste che guido e rappresento — Centrodestra per Empoli, La Mia Empoli e Lega Empoli — restano punto di riferimento per quanti credono in un centrodestra empolese coeso, radicato e realmente alternativo alla sinistra che governa la città da troppo tempo.

11 Novembre 2025

Referendum Empoli, Cantini (FdI): "Più informazione e meno propaganda. Risultato politicamente significativo"

"Serve più informazione, più confronto e meno propaganda”, afferma Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli, commentando l’esito del referendum sull’acqua pubblica del 9 novembre. "Il dato è politicamente significativo [...]

Empoli
Politica e Opinioni
10 Novembre 2025

Referendum Multiutility tra pretesti, vizi di forma e boicottaggi: botta e risposta a distanza tra il 'Sì' e Mantellassi

Il referendum è risultato nullo per mancanza del quorum, ma il tema della gestione del servizio idrico resta al centro dell'agenda politica empolese e non solo. Prima la conferenza stampa del [...]

Toscana
Politica e Opinioni
10 Novembre 2025

Conferme come Monni, novità come la giovane Diop: ecco la nuova giunta Giani

Eugenio Giani ha deciso. Sono stati resi noti i nomi di uomini e donne che andranno a comporre la giunta della Regione Toscana nel quinquennio 2025-2030. A circa un mese [...]



