Ricevimento libero di Mantellassi, saltano due giovedì

Front Office Empoli
Il ricevimento libero del sindaco del Comune di Empoli giovedì 13 novembre 2025 non sarà effettuato. I colloqui con il primo cittadino riprenderanno nella prima data utile: giovedì 20 novembre.

Per coloro che vorranno quindi parlare con il sindaco per questioni semplici, di facile soluzione, potrà recarsi al primo piano del palazzo comunale (via Giuseppe del Papa, 41) giovedì 20 novembre e aspettare il proprio turno in ordine di arrivo.

Mentre per le situazioni più complesse, che hanno bisogno di più tempo, il ricevimento sarà su appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco, telefonando al numero 0571 757148 oppure tramite e-mail: segr.sindaco@comune.empoli.fi.it

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

