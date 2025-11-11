Santa Croce sull’Arno: il nuovo Centro Servizi e Stazione di Posta apre le porte alle associazioni del territorio con CALL FOR LIFE

Il nuovo Centro Servizi e Stazione di Posta di Santa Croce sull’Arno, attivo da febbraio in via Don G. Puglisi 5 (presso il Centro di Ospitalità Notturna), si apre alla collaborazione con le associazioni, i gruppi informali e i cittadini attivi del territorio.

L’obiettivo è costruire una rete viva e partecipata, capace di far crescere la comunità locale attraverso iniziative condivise, attività di volontariato e progetti che favoriscano inclusione, benessere e coesione sociale.

Il Centro invita tutte le realtà attive a proporre idee, servizi e collaborazioni che possano migliorare l’offerta sul territorio, contribuendo anche a garantire continuità e sostegno agli sportelli e alle attività sociali già presenti nella struttura.

Eventi, laboratori, sportelli tematici, progetti culturali o ambientali: ogni ambito può trovare spazio nel Centro, che nasce per essere un luogo aperto, flessibile e co-creato dalla comunità.

«Crediamo nella forza delle reti e nella collaborazione tra realtà diverse» – dichiarano i promotori – «per costruire insieme una comunità più attiva, aperta e solidale».

Il Centro Servizi e Stazione di Posta offre accoglienza e supporto alle persone in condizioni di marginalità estrema, attraverso presa in carico personalizzata, accompagnamento verso percorsi di autonomia e servizi di residenza fittizia, fermoposta e deposito bagagli.

Un presidio sociale che vuole essere anche un punto di riferimento territoriale per la cittadinanza attiva.

Dal 2025, la Cooperativa La Pietra d’Angolo gestisce, all’interno del Centro di Ospitalità Notturna, un Centro Servizi e un progetto di Housing First finanziati attraverso i fondi del PNRR – Missione 5.

Il progetto è promosso da La Pietra d’Angolo Cooperativa Sociale, Le Querce di Mamre, Casae Cooperativa Sociale e Auser Laboratori, con il sostegno di Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Italia Domani e Unione Europea – NextGenerationEU.

Nei prossimi mesi saranno inoltre attivati nuovi sportelli tematici dedicati a:

consulenza legale,

Sportello di ascolto, servizio promosso dal Centro Antiviolenza di Associazione Frida Aps

Per informazioni o per proporre una collaborazione:

m.risi@web.cooplapietradangolo.it

Un invito aperto a tutte le realtà del territorio: partecipare significa costruire insieme una comunità più forte, inclusiva e solidale.

Fonte: Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo ONLUS