Natale, Boule de Neige, Germogli: a 'Il sindaco in diretta' Mantellassi fa il punto sui progetti di Empoli

Arte, installazioni, Natale. Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha illustrato i numerosi progetti che animeranno la città nei prossimi mesi, tracciando un quadro di una città che punta su cultura, inclusione e valorizzazione del territorio. Lo ha fatto a “Il sindaco in diretta”, il consueto appuntamento ai microfoni di Cristina Ferniani su Radio Lady.

L'INTERVISTA COMPLETA

Il patto di amicizia con la città francese di Ancenis-Saint-Géréon nasce da una relazione già consolidata negli anni, avviata con gli scambi scolastici del liceo Virgilio. “Questi scambi sono estremamente utili perché affiancano lo studio delle lingue con l'esperienza diretta sul territorio”, ha spiegato Mantellassi, sottolineando come l'iniziativa si sia ora estesa all'intera cittadinanza.

Tra le novità più significative spicca “Boule de Neige”, un progetto artistico che si inserisce nel più ampio programma Hugo per la riqualificazione della zona stazione. Sei installazioni artistiche in via Lavagnini, via della Noce e piazza Madonna della Quiete trasformano gli spazi urbani. Particolarmente suggestiva la proiezione di versi dal canto decimo dell'Inferno di Dante sulla cappellina della Santissima Annunziata, dove Empoli è indirettamente citata.

Nel chiostro di Sant'Andrea della Collegiata trova spazio un'opera di Marco Bagnoli: una mongolfiera a forma di cuore dedicata allo zio Loriano dell'artista. Il progetto, curato da Sergio Risaliti, direttore del Museo del Novecento di Firenze, testimonia la collaborazione avviata tra il museo fiorentino e la città di Empoli.

Inaugurata il 7 novembre nell'antico ospedale di San Giuseppe, la mostra “Provincia Novecento” raccoglie 150 opere del periodo 1925-1965 di una decina di artisti empolesi. L'esposizione ruota attorno alla storia della “Stanzina”, un piccolo spazio nell'orto di via Tripoli della famiglia Maestrelli che fu punto di riferimento per gli artisti locali. Alcune opere sono state restaurate per l'occasione, altre provengono da collezioni private e vengono esposte per la prima volta.

Il 24 novembre partirà “Germogli”, iniziativa che conferirà la cittadinanza onoraria a circa 350 bambini e ragazzi sotto i 18 anni, nati e residenti a Empoli ma privi di cittadinanza italiana perché figli di stranieri. “Sono nati a Empoli, vivono a Empoli, studiano nelle nostre scuole, fanno sport nei nostri impianti”, ha dichiarato il sindaco, aggiungendo che “è importante dirgli che sono parte fondamentale della nostra comunità, perché creare marginalizzazione significa aumentare i ghetti, con danni per tutti”.

Dal 15 novembre prenderà il via “Empoli Città del Natale”, quest'anno organizzato attraverso un bando vinto dall'Associazione Centro Storico, che avrà l'incarico quadriennale di coprogettare l'evento con l'amministrazione. Tra le attrazioni: una grande ruota panoramica in piazza della Vittoria, mercatini nelle piazze principali, un albero tradizionale in piazza Farinata degli Uberti e illuminazioni speciali in piazza Don Minzoni e piazza Matteotti. “Invito tutti a vivere il nostro centro storico”, ha concluso Mantellassi, “abbiamo bisogno di frequentare gli spazi, di sostenere il commercio di prossimità. La qualità e i negozi ci sono”.