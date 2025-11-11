Sollicciano al freddo, impianto di riscaldamento fuori uso: la denuncia dell’Osapp

Nuovo disagio nel carcere di Sollicciano, dove detenuti e agenti si trovano ancora una volta senza riscaldamento a causa dell’inefficienza dell’impianto. La denuncia arriva da Canio Colangelo dell’Osapp, che in una lettera inviata alla direzione dell’istituto e al provveditorato regionale segnala il ripetersi del problema «con l’arrivo delle stagioni più fredde».

Secondo il sindacato, la situazione rappresenta «una violazione dei più basilari diritti civili e della dignità umana». Colangelo lamenta inoltre la mancanza di comunicazione alle rappresentanze dei lavoratori e chiede chiarimenti sui provvedimenti adottati e sulle responsabilità legate all’assenza di interventi preventivi, nonostante la nota criticità dell’impianto.