Tenta la fuga in monopattino e morde i Carabinieri: 32enne arrestato a Pisa per spaccio e resistenza

Un uomo di 32 anni, di origine extracomunitaria, è stato arrestato la sera del 6 novembre dai carabinieri della sezione radiomobile di Pisa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riportato, l’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 in zona Ponte di Mezzo, durante un normale servizio di controllo della pattuglia dei carabinieri. I militari hanno notato l’uomo a bordo di un monopattino che, alla loro vista, ha tentato di fuggire ma è stato subito fermato e bloccato. Durante il fermo, ha opposto resistenza, mordendo i militari nel tentativo di ingerire alcune sostanze stupefacenti in suo possesso.

Nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati 6,60 grammi di hashish, 6 dosi di cocaina per un totale di 2,60 grammi e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo, che si è svolto la mattina seguente. Durante l’udienza, l’arresto è stato convalidato e gli è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Pisa.