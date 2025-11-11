Tornano gli incontri nelle frazioni di Montespertoli

A partire dal 19 novembre al 17 dicembre 2025, Montespertoli torna ad incontrare le sue comunità locali con un calendario di appuntamenti pubblici nelle frazioni. Cinque serate – e una mattina – dedicate al confronto aperto tra cittadini, sindaco e giunta, ospitate nei luoghi di riferimento delle diverse località: Lucardo, Botinaccio, Montagnana, Martignana e Fezzana.

Una formula semplice e diretta: ascolto, confronto, aggiornamenti sui progetti in corso e raccolta di segnalazioni e proposte da parte dei residenti. Un percorso che proseguirà nel 2026 con le frazioni rimanenti, così da coprire l’intero territorio.

«Questi incontri sono l’occasione più autentica per capire cosa funziona, cosa dobbiamo migliorare e come costruire insieme il futuro di Montespertoli» – dichiara il sindaco Alessio Mugnaini. «Il nostro territorio è vasto ed è solo così che si misura davvero la qualità dei servizi, delle strade, degli spazi pubblici. Venire ad ascoltare, senza filtri, è per noi un impegno, una responsabilità e l’unico modo per costruire un’amministrazione condivisa nel più ampio interesse pubblico».

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario:

Lucardo – Canonica - Mercoledì 19 novembre, ore 21:15

Botinaccio – Pizzeria Silvano - Sabato 29 novembre, ore 10:00

Montagnana – Circolo ARCI - Mercoledì 3 dicembre, ore 21:15

Martignana – Circolo ARCI - Mercoledì 10 dicembre, ore 21:15

Fezzana – Casa privata - Mercoledì 17 dicembre, ore 21:15

Il ciclo degli incontri è pensato per garantire un contatto costante con tutte le comunità del territorio, affrontando i temi: viabilità, servizi, manutenzioni, sicurezza, progetti futuri e proposte dei cittadini.

Dall’inizio dell’anno 2026 gli incontri continueranno e saranno comunicate le date delle serate in tutte le altre frazioni con la serata conclusiva nel capoluogo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa