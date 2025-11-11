Tragedia a Massa dopo incidente in scooter: muore una ragazza, un’altra è grave

Una ragazza ha perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre, in via Oliveti a Massa.
Secondo le prime informazioni, le due giovani viaggiavano a bordo di un motorino quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate con un altro mezzo o hanno perso il controllo del veicolo.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasporto in codice rosso della ragazza ferita all’ospedale.
Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Massa
<< Indietro