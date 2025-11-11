Tragedia a Massa dopo incidente in scooter: muore una ragazza, un’altra è grave

Cronaca Massa
Una ragazza ha perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre, in via Oliveti a Massa.

Secondo le prime informazioni, le due giovani viaggiavano a bordo di un motorino quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate con un altro mezzo o hanno perso il controllo del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasporto in codice rosso della ragazza ferita all’ospedale.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso.

