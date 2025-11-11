Un inverno tra arte e musica: visite e laboratori didattici per famiglie e scuole, da novembre 2025 a febbraio 2026

Cultura Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Tanti appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini e alle scuole, per conoscere da vicino e in maniera speciale le collezioni del nuovo istituto museale fiorentino

Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello rinnovano il loro impegno nell’educazione e nella valorizzazione del patrimonio, proponendo un ricco calendario di attività didattiche dedicate a pubblici diversi, dai piccoli visitatori con le loro famiglie alle classi delle scuole primarie e secondarie. Tra novembre 2025 e febbraio 2026, il sistema museale fiorentino offrirà una serie di esperienze di scoperta, apprendimento e creatività – tra laboratori, percorsi tematici e visite interattive pensate per coinvolgere attivamente bambini e ragazzi.

Dal 15 al 29 novembre 2025, tre appuntamenti gratuiti accompagneranno le famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni alla scoperta delle collezioni del Museo Nazionale del Bargello, del Complesso di Orsanmichele e del Museo delle Cappelle Medicee. Ogni incontro, della durata di circa un’ora, è curato dallo staff del sistema museale e prevede un percorso guidato e un laboratorio pratico rivolto a piccoli gruppi (massimo 10 bambini, ciascuno con un accompagnatore).

Il 15 novembre, alle ore 16:00, appuntamento con “Orsanmichele, il gioco delle arti” (età consigliata: 6-10 anni) tra le sculture maestose del Complesso di Orsanmichele. Grazie al kit consegnato ai bambini, le famiglie potranno svolgere insieme una serie di giochi per andare alla scoperta delle arti e dei mestieri del passato.

“Alla corte di re e cavalieri”, sabato 22 alle 16:00, accompagnerà invece i bambini dai 9 ai 12 anni alla scoperta delle storie di valorosi condottieri, di tradimenti e di combattimenti fino all’ultimo respiro tra le sale del Museo Nazionale del Bargello. I piccoli ascolteranno le avventure del prode Orlando e della sua fedele spada, la Durlindana. A guidare attraverso queste storie intricate sarà un arazzo molto particolare, proveniente da luoghi e tempi lontani.

Sabato 29, alla vigilia della Festa della Toscana, i bambini saranno invitati a partecipare a “Toscana in festa. Indovina la città”, visita tematica all’interno del Museo delle Cappelle Medicee, dove i bambini potranno scoprire curiosità e monumenti delle città più importanti della Regione partendo dagli stemmi rappresentati all’interno della Cappella dei Principi (Appuntamento alle ore 16:00. Età consigliata 10-12 anni)

Parallelamente, la Galleria dell’Accademia di Firenze apre le porte alle scuole con un articolato programma di laboratori didattici ispirati alla collezione di strumenti musicali medicei e lorenesi – custodite nel Museo degli Strumenti Musicali. I laboratori, gratuiti e su prenotazione, sono realizzati in collaborazione con il Centro Studi Musica & Arte di Firenze (CSMA) e sono rivolti alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le attività si articolano in due incontri: un’attività pratica presso il CSMA (Via Pietrapiana, 32 nero, 50121, Firenze) e una visita guidata alla Galleria dell’Accademia di Firenze.

Tra novembre e febbraio, i bambini delle primarie saranno coinvolti in esperienze di ascolto e sperimentazione sonora. Il 20 e 27 novembre 2025 si terranno gli incontri della serie “Aria, archi e corde”, seguiti il 28 novembre e 2 dicembre da “Archi, tasti e corde”, durante i quali si potranno esplorare e conoscere gli strumenti musicali appartenenti a varie culture e varie epoche. Il laboratorio “Aria, archi e corde” torna poi il 9 e 16 dicembre, mentre “Archi, tasti e corde” concluderà il ciclo il 19 e 26 febbraio 2026.

Agli studenti delle scuole secondarie di primo grado è rivolto invece il laboratorio “Viaggio fra gli strumenti musicali del mondo”, in programma il 20 e 27 gennaio 2026 e il 10 e 17 febbraio 2026. Un percorso dedicato alla scoperta di strumenti provenienti da culture e paesi diversi, con esercizi ritmici, vocali e manuali che stimolano creatività e coordinazione.

Per gli istituti superiori, infine, il sistema museale fiorentino propone un itinerario tra musica, arte e filosofia. Si comincia il 1° e 10 dicembre 2025 con “Mnemosyne”, dedicato all’uso rituale e pedagogico della musica dalle civiltà antiche al barocco. Il 12 e 21 gennaio 2026 sarà la volta de “La Musica del Granduca”, un percorso consigliato ai licei musicali, che ricostruisce la nascita del melodramma e la vita musicale fiorentina tra Seicento e Settecento. Il 26 gennaio e 3 febbraio 2026 e poi il 5 e 12 febbraio 2026 si terrà “Le stanze di Orfeo”, che intreccia la storia della musica e dell’arte, fino alle radici del melodramma fiorentino, momento che rappresenta un felice e insuperabile connubio fra moda, costume, teatro, poesia, musica, arte, con eccezionale splendore scenografico e meravigliosi "ingegni". Infine, il 16 e 24 febbraio 2026, “La Musica del Granduca” tornerà a chiudere il ciclo.

Attività per famiglie con bambini al Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee e Complesso di Orsanmichele: le attività hanno una durata di circa un’ora. La partecipazione è gratuita per i bambini, mentre agli accompagnatori è richiesto il pagamento del biglietto ordinario del museo (intero: € 10,00; ridotto: € 2,00 per i cittadini italiani e UE con età compresa tra i 18 e i 25 anni). Si raccomanda la presenza di un accompagnatore adulto per bambino (o gruppo di bambini), che dovrà essere reperibile per tutta la durata dell’attività. La prenotazione è obbligatoria, all’indirizzo mn-bar.didattica@cultura.gov.it (le prenotazioni rimarranno aperte fino alle 12 del venerdì precedente).

Attività per scuole presso Galleria dell’Accademia di Firenze: Le prenotazioni sono obbligatorie e si effettuano tramite Centro Studi Musica & Arte (info@musicarte.it – tel. 055 3860572), indicando l’elenco dei partecipanti e i contatti dell’insegnante referente (gruppi di max 20 persone). L’ingresso al museo è gratuito per studenti e docenti accompagnatori.

Calendario attività didattiche (novembre 2025 - febbraio 2026)

Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello

Attività per bambini

Sabato 15 novembre: “Orsanmichele, il gioco delle arti”, età consigliata 6-10 anni
Sabato 22 novembre: “Alla corte di re e cavalieri”, età consigliata 9-12 anni
Sabato 29 novembre: “Toscana in festa. Indovina la città”
Attività per Scuole Primarie

Aria, archi e corde

Giovedì 20 novembre 2025 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Giovedì 27 novembre 2025, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
Martedì 9 dicembre 2025 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 16 dicembre 2025, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
Archi, tasti e corde

Venerdì 28 novembre 2025 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 2 dicembre 2025, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
Giovedì 19 febbraio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 26 febbraio 2026, ore 11.00 [Galleria dell’Accademia]
Attività per Scuole Secondarie I Grado

Viaggio fra gli strumenti musicali del mondo

martedì 20 gennaio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 27 gennaio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
martedì 10 febbraio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA]+ Martedì 17 febbraio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
Attività per Scuole Secondarie II Grado

Mnemosyne

lunedì 1 dicembre 2025 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
giovedì 8 gennaio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Giovedì 15 gennaio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
La Musica del Granduca

lunedì 12 gennaio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
lunedì 16 febbraio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 24 febbraio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
Le stanze di Orfeo

lunedì 26 gennaio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 3 febbraio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]
giovedì 5 febbraio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Giovedì 12 febbraio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
10 Novembre 2025

Il Mendicante Moro di Giacomo Ceruti agli Uffizi: "Un unicum assoluto, stravolse le convenzioni dell'epoca"

Monumentalità, emozione, umanità. Lo sguardo del Mendicante moro, del pittore settecentesco Giacomo Ceruti, famoso per le sue raffigurazioni avanguardistiche che mirano già con sguardo borghese al popolo dotando anche i [...]

Castelfranco di Sotto
Cultura
7 Novembre 2025

Mentre la figlia è al Meyer, scrive un libro per bambini: il ricavato andrà all'ospedale

Da una grande paura è nato un gran gesto di solidarietà. Mentre la figlia era ricoverata al Meyer, una giovane di Castelfranco di Sotto ha deciso di scrivere un libro. [...]

Firenze
Cultura
5 Novembre 2025

Riparte "Cattedra Uffizi", al via alle lezioni in museo aperte a tutti con il filosofo Giorgio Agamben

Torna, per il suo secondo anno “accademico” Cattedra Uffizi, corso gratuito ed aperto a tutti proposto dal principale complesso museale fiorentino. Questa edizione avrà un docente d’eccezione: si tratta del [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina