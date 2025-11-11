Un inverno tra arte e musica: visite e laboratori didattici per famiglie e scuole, da novembre 2025 a febbraio 2026

Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello rinnovano il loro impegno nell’educazione e nella valorizzazione del patrimonio, proponendo un ricco calendario di attività didattiche dedicate a pubblici diversi, dai piccoli visitatori con le loro famiglie alle classi delle scuole primarie e secondarie. Tra novembre 2025 e febbraio 2026, il sistema museale fiorentino offrirà una serie di esperienze di scoperta, apprendimento e creatività – tra laboratori, percorsi tematici e visite interattive pensate per coinvolgere attivamente bambini e ragazzi.

Dal 15 al 29 novembre 2025, tre appuntamenti gratuiti accompagneranno le famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni alla scoperta delle collezioni del Museo Nazionale del Bargello, del Complesso di Orsanmichele e del Museo delle Cappelle Medicee. Ogni incontro, della durata di circa un’ora, è curato dallo staff del sistema museale e prevede un percorso guidato e un laboratorio pratico rivolto a piccoli gruppi (massimo 10 bambini, ciascuno con un accompagnatore).

Il 15 novembre, alle ore 16:00, appuntamento con “Orsanmichele, il gioco delle arti” (età consigliata: 6-10 anni) tra le sculture maestose del Complesso di Orsanmichele. Grazie al kit consegnato ai bambini, le famiglie potranno svolgere insieme una serie di giochi per andare alla scoperta delle arti e dei mestieri del passato.

“Alla corte di re e cavalieri”, sabato 22 alle 16:00, accompagnerà invece i bambini dai 9 ai 12 anni alla scoperta delle storie di valorosi condottieri, di tradimenti e di combattimenti fino all’ultimo respiro tra le sale del Museo Nazionale del Bargello. I piccoli ascolteranno le avventure del prode Orlando e della sua fedele spada, la Durlindana. A guidare attraverso queste storie intricate sarà un arazzo molto particolare, proveniente da luoghi e tempi lontani.

Sabato 29, alla vigilia della Festa della Toscana, i bambini saranno invitati a partecipare a “Toscana in festa. Indovina la città”, visita tematica all’interno del Museo delle Cappelle Medicee, dove i bambini potranno scoprire curiosità e monumenti delle città più importanti della Regione partendo dagli stemmi rappresentati all’interno della Cappella dei Principi (Appuntamento alle ore 16:00. Età consigliata 10-12 anni)

Parallelamente, la Galleria dell’Accademia di Firenze apre le porte alle scuole con un articolato programma di laboratori didattici ispirati alla collezione di strumenti musicali medicei e lorenesi – custodite nel Museo degli Strumenti Musicali. I laboratori, gratuiti e su prenotazione, sono realizzati in collaborazione con il Centro Studi Musica & Arte di Firenze (CSMA) e sono rivolti alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le attività si articolano in due incontri: un’attività pratica presso il CSMA (Via Pietrapiana, 32 nero, 50121, Firenze) e una visita guidata alla Galleria dell’Accademia di Firenze.

Tra novembre e febbraio, i bambini delle primarie saranno coinvolti in esperienze di ascolto e sperimentazione sonora. Il 20 e 27 novembre 2025 si terranno gli incontri della serie “Aria, archi e corde”, seguiti il 28 novembre e 2 dicembre da “Archi, tasti e corde”, durante i quali si potranno esplorare e conoscere gli strumenti musicali appartenenti a varie culture e varie epoche. Il laboratorio “Aria, archi e corde” torna poi il 9 e 16 dicembre, mentre “Archi, tasti e corde” concluderà il ciclo il 19 e 26 febbraio 2026.

Agli studenti delle scuole secondarie di primo grado è rivolto invece il laboratorio “Viaggio fra gli strumenti musicali del mondo”, in programma il 20 e 27 gennaio 2026 e il 10 e 17 febbraio 2026. Un percorso dedicato alla scoperta di strumenti provenienti da culture e paesi diversi, con esercizi ritmici, vocali e manuali che stimolano creatività e coordinazione.

Per gli istituti superiori, infine, il sistema museale fiorentino propone un itinerario tra musica, arte e filosofia. Si comincia il 1° e 10 dicembre 2025 con “Mnemosyne”, dedicato all’uso rituale e pedagogico della musica dalle civiltà antiche al barocco. Il 12 e 21 gennaio 2026 sarà la volta de “La Musica del Granduca”, un percorso consigliato ai licei musicali, che ricostruisce la nascita del melodramma e la vita musicale fiorentina tra Seicento e Settecento. Il 26 gennaio e 3 febbraio 2026 e poi il 5 e 12 febbraio 2026 si terrà “Le stanze di Orfeo”, che intreccia la storia della musica e dell’arte, fino alle radici del melodramma fiorentino, momento che rappresenta un felice e insuperabile connubio fra moda, costume, teatro, poesia, musica, arte, con eccezionale splendore scenografico e meravigliosi "ingegni". Infine, il 16 e 24 febbraio 2026, “La Musica del Granduca” tornerà a chiudere il ciclo.

Attività per famiglie con bambini al Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee e Complesso di Orsanmichele: le attività hanno una durata di circa un’ora. La partecipazione è gratuita per i bambini, mentre agli accompagnatori è richiesto il pagamento del biglietto ordinario del museo (intero: € 10,00; ridotto: € 2,00 per i cittadini italiani e UE con età compresa tra i 18 e i 25 anni). Si raccomanda la presenza di un accompagnatore adulto per bambino (o gruppo di bambini), che dovrà essere reperibile per tutta la durata dell’attività. La prenotazione è obbligatoria, all’indirizzo mn-bar.didattica@cultura.gov.it (le prenotazioni rimarranno aperte fino alle 12 del venerdì precedente).

Attività per scuole presso Galleria dell’Accademia di Firenze: Le prenotazioni sono obbligatorie e si effettuano tramite Centro Studi Musica & Arte (info@musicarte.it – tel. 055 3860572), indicando l’elenco dei partecipanti e i contatti dell’insegnante referente (gruppi di max 20 persone). L’ingresso al museo è gratuito per studenti e docenti accompagnatori.

Calendario attività didattiche (novembre 2025 - febbraio 2026)

Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello

Attività per bambini

Sabato 15 novembre: “Orsanmichele, il gioco delle arti”, età consigliata 6-10 anni

Sabato 22 novembre: “Alla corte di re e cavalieri”, età consigliata 9-12 anni

Sabato 29 novembre: “Toscana in festa. Indovina la città”

Attività per Scuole Primarie

Aria, archi e corde

Giovedì 20 novembre 2025 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Giovedì 27 novembre 2025, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

Martedì 9 dicembre 2025 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 16 dicembre 2025, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

Archi, tasti e corde

Venerdì 28 novembre 2025 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 2 dicembre 2025, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

Giovedì 19 febbraio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 26 febbraio 2026, ore 11.00 [Galleria dell’Accademia]

Attività per Scuole Secondarie I Grado

Viaggio fra gli strumenti musicali del mondo

martedì 20 gennaio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 27 gennaio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

martedì 10 febbraio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA]+ Martedì 17 febbraio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

Attività per Scuole Secondarie II Grado

Mnemosyne

lunedì 1 dicembre 2025 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

giovedì 8 gennaio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Giovedì 15 gennaio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

La Musica del Granduca

lunedì 12 gennaio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

lunedì 16 febbraio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 24 febbraio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

Le stanze di Orfeo

lunedì 26 gennaio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Martedì 3 febbraio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

giovedì 5 febbraio 2026 ore 9.30-11.30 [CSMA] + Giovedì 12 febbraio 2026, ore 10.00 [Galleria dell’Accademia]

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate