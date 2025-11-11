Var Group acquisisce 4IT: "Ulteriore passo nel nostro percorso di internazionalizzazione e di rafforzamento della nostra presenza in Svizzera"

Sesa S.p.A., (“SESA” – SES.MI) operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulenza e Vertical Application per imprese ed organizzazioni, con ricavi consolidati per Euro 3.356,8 milioni e 6.532 collaboratori al 30 aprile 2025, annuncia l'acquisizione del 60% di 4IT Solutions Sagl (“4IT”) con la previsione di meccanismi di Opzione Put e Call per l'acquisizione progressiva del 100% del capitale. L'operazione è stata realizzata da Var Group, leader per i servizi e le soluzioni digitali, parte del Gruppo Sesa.

Fondata nel 2008 e con sede nel Canton Ticino, 4IT è un system integrator e managed service provider specializzato nell’offerta di progetti IT su misura e managed services. Dal modern workplace alla protezione dei dati, rete e infrastruttura, 4IT Solutions accompagna le aziende oltre i confini del digitale con un approccio security-first che integra prevenzione, rilevamento e risposta lungo l’intero ciclo di vita, garantendo efficienza, continuità operativa e resilienza. 4IT Solutions con ricavi attesi nell’esercizio 2025 per circa 9 milioni di euro ed un Ebitda di circa 900 migliaia di Euro, opera con un team composto da circa 35 persone che si distingue per un approccio proattivo e orientato all’innovazione, posizionando 4IT come partner affidabile per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale.

"L'ingresso di 4IT nel Gruppo rappresenta un passo strategico nel nostro percorso di crescita internazionale, attraverso operazioni di business combination mirate ad alto valore a supporto della nostra progressiva internazionalizzazione, in piena con gli obiettivi del piano industriale 2026-2027. Con questa operazione rafforziamo la nostra presenza in un mercato ad elevato potenziale, integrando competenze specialistiche, condividendo obiettivi strategici e visione d’impresa. Proseguiamo nell’attuazione del nostro piano industriale con focus sulla crescita organica e la creazione di valore sostenibile di lungo termine per tutti gli stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

La business combination rappresenta un nuovo passo nel percorso di internazionalizzazione di Var Group, con l’obiettivo di consolidare la presenza in Svizzera, dove l’azienda opera dal 2022 attraverso Var Group Suisse. L’operazione rafforza la capacità di offrire alle aziende locali una prossimità ancora più capillare.

4IT Solutions, realtà riconosciuta e radicata nel territorio elvetico da oltre 17 anni, collabora con imprese e istituzioni pubbliche supportandole nei loro percorsi di trasformazione digitale, attraverso servizi gestiti end-to-end, in cui la vicinanza geografica e culturale rappresenta un elemento distintivo e imprescindibile.

Nel 2024, il mercato globale dei servizi per la continuità operativa e la gestione delle infrastrutture digitali ha superato i 15 miliardi di dollari, con un incremento previsto del 2,8% nel 2025. In Europa, si stima un tasso di crescita annuo dell’11,2% tra il 2025 e il 2030. L’outsourcing infrastrutturale consente alle imprese di ridurre fino al 40% i costi di supporto e manutenzione, favorendo resilienza operativa, sicurezza e digitalizzazione.

"La partnership industriale con 4IT rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di internazionalizzazione e, in particolare, nel rafforzamento della nostra presenza in Svizzera con Var Group Suisse, già attiva sul territorio dal settembre del 2022. Abbiamo trovato in 4IT un partner che si distingue per le sue competenze e per i valori che condividiamo: l’attenzione alle persone, cuore pulsante dei servizi, e il coraggio di guardare al futuro per raggiungere insieme nuovi e ambiziosi obiettivi. La loro profonda conoscenza del territorio e le solide competenze nell’IT end-to-end ci permetteranno di offrire una proposta ancora più completa e vicina alle esigenze di trasformazione digitale delle imprese locali", affermano Francesca Moriani, CEO di Var Group e Massimo Fumagalli, Country Manager di Var Group Suisse.

La business combination tra Var Group e 4IT risponde alle esigenze del mercato creando sinergie tra sistemi gestionali e team di professionisti, valorizzando le competenze esistenti e seguendo un progetto strategico scalabile e sostenibile nel tempo. L’unione delle forze garantirà un’offerta ancora più solida e integrata in ambiti cruciali come la gestione delle infrastrutture, del workplace, del network e della protezione del dato, accelerando l’evoluzione digitale delle imprese. Questa sinergia permette di supportare efficacemente aziende con o senza risorse IT interne, migliorando i livelli di servizio e riducendo i rischi.

"Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Var Group e del Gruppo Sesa e di poter avviare un percorso di crescita congiunta che valorizzi le nostre competenze e soluzioni distintive nel campo dei servizi IT gestiti. Questa collaborazione ci permetterà di accelerare lo sviluppo della nostra offerta, integrandola in un contesto industriale più ampio e strutturato, rafforzando al contempo la nostra capacità di innovare e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione", hanno dichiarato Sladjana Timotijevic e Mishel Borcic di 4IT Solutions.

L'acquisizione e l'esercizio delle opzioni sono state definite sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa. L'operazione prevede il coinvolgimento operativo dei Managing Partners di 4IT, Mishel Borcic e Sladjana Timotijevic, condividendo obiettivi a medio termine di crescita sostenibile e sviluppo di competenze e specializzazioni.

Parte integrante del Piano Strategico Industriale 2026-2027 di Sesa, che prevede acquisizioni mirate e ad alto valore aggiunto, l’operazione ha l'obiettivo di rafforzare le competenze core a supporto del programma di sviluppo strategico del business, contribuendo al percorso di crescita sostenibile del Gruppo e coerentemente con il proprio purpose di creare valore di lungo termine per tutti gli stakeholder, promuovendo l'innovazione, anche digitale, di imprese e organizzazioni ed il benessere delle persone.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate