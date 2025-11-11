Vertenza Pegaso, Testai (FI) scrive a Comune: "Stanziare aiuti a lavoratori". Forza Italia presenta interrogazione in Regione

È del 25 ottobre la notizia che il Governo ha approvato la cassa integrazione in deroga per cessata attività, provvedimento che andrà a sostegno delle 40 lavoratrici e lavoratori che, improvvisamente, nel mese di agosto si sono trovati senza un lavoro e senza uno stipendio, ma che ancora non è stato erogato.

"Ad oggi quello che è mancato è il sostegno delle istituzioni locali", spiega il capogruppo di Forza Italia Simone Testai che rendono noto quanto comunicatogli da una lavoratrice affinché si interessasse alla situazione: "In quattro mesi dal Comune nessun aiuto, né un buono spesa né altro tipo di sostegno, ci sentiamo abbandonati".

"Per questo - così Simone testai in una nota - ho scritto al Sindaco, affinché facesse una rapida consultazione dei lavoratori per stanziare in via straordinaria aiuti immediati, fossero questi anche sotto forma di pacchi alimentari. Non si possono aspettare i tempi istituzionali, con mozioni o ordini del giorno: c’è bisogno di agire subito e far sentire la vicinanza e il sostegno del Comune a chi ne ha bisogno. Sul fronte regionale ho interessato immediatamente Marco Stella, nostro Consigliere regionale, affinché si adoperi in merito alla CIS".

Nella lettera al Comune Testai chiede nello specifico "di fare un'azione celere a sostegno delle famiglie che ne avessero necessità, convocando gli ex lavoratori Pegaso per ascoltare le loro necessità, provvedendo se necessario anche alla distribuzione di pacchi alimentari e perchè no un contributo straordinario, limitato e contingentato all'emergenza, previa consultazione degli uffici da erogare sia come buoni spesa, sia come contributo straordinario affitto e/o mutuo se possibile; reperendo tali risorse nei capitoli di bilancio più idonei, quali ad esempio indennità ai consiglieri comunali ed eventualmente nei contributi alle associazioni, che certamente capiranno la necessità e l'urgenza".

Marco Stella, su sollecitazione del Consigliere Testai, presenterà un’interrogazione in Consiglio regionale.

