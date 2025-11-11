Violenza su turista a Firenze, restano in carcere i due fermati

Restano in custodia cautelare i due cittadini nordafricani accusati di aver violentato una turista panamense nella notte tra il 7 e l’8 novembre in piazza San Pancrazio, nel centro di Firenze.

Il gip ha convalidato l’arresto, ritenendo sussistente il rischio di reiterazione del reato. I due indagati, un egiziano di 26 anni e un marocchino di 32, già noti alle forze dell’ordine, avevano chiesto in passato la protezione internazionale. Solo uno dei due ha risposto alle domande del giudice, mentre l’altro ha preferito rilasciare dichiarazioni spontanee.