Apre il Luna Park della fiera di San Severo, per la prima volta anche i fuochi d'artificio

Simbolico taglio del nastro, questa mattina per inaugurare il luna park a Castelfranco di Sotto, che accompagnerà tutti i giorni della fiera di San Severo, la festività patronale del paese. Questa mattina dopo i controlli di rito, fatti dai tecnici del comune e dalla polizia locale sulle attrazioni, il vicesindaco, Monica Ghiribelli ha dato simbolicamente il via al Luna Park.

“Si apre l'edizione 2025 delle festività legate alla festa patronale – spiega Monica Ghiribelli - che anche se caratterizzata dal Luna park e dalla storica fiera, merita ricordare è in primo luogo una festività religiosa della nostra tradizione castelfranchese. Quest'anno poi abbiamo anche una novità, la fiera si chiuderà martedì 18 con i giochi pirotecnici, che verranno accesi in piazza Garibaldi verso le 18. Questa è una novità su cui abbiamo lavorato come giunta Mini da giorni e la conferma è arrivata solo questa mattina. Per altro li faremo senza far spendere un solo euro al comune, visto che la ditta Magia di Luci ha deciso di offrire gratuitamente a tutta la collettività. Insomma ci sono tutti gli ingredienti perché questa sia una fiera di San Severo da ricordare, considerando anche il ponte di lunedì prossimo, concesso dall'istituto comprensivo Da Vinci. E quindi che il divertimento, soprattutto dei più piccoli, abbia inizio, sempre stando attenti a rispettare gli altri e le disposizioni di legge, anche quando siamo in un momento di svago”.

