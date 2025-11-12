Assalto alla farmacia comunale, Insieme per Santa Croce sull'Arno: "Allarme rosso Sicurezza"

Cronaca Santa Croce sull'Arno
Di seguito il comunicato stampa della capogruppo di "Insieme per Santa Croce sull'Arno" Mariangela Bucci in merito "all'assalto alla farmacia comunale e all'emergenza sicurezza":

"L'assalto alla Farmacia comunale in pieno centro è solo l'ultimo di una serie di episodi che suonano l'allarme rosso sulla sicurezza a Santa Croce. Per ben due volte sono entrati a rubare in una profumeria, ben due parrucchiere della zona sono state vittima di effrazione, per non parlare degli episodi, sempre di effrazione, in biblioteca e in Comune. Ma possiamo andare avanti: hanno rubato al capannone degli Spensierati, sono entrati nella scuola materna a Villa Pacchiani e a Poggio Fiorito. Tutto questo da luglio ad oggi.

Il Sindaco e la sua maggioranza, in campagna elettorale, hanno fatto una propaganda molto dura sullo stato della sicurezza contro il centrosinistra, ma la verità è che, da quando sono arrivati loro, la situazione è totalmente precipitata.

Allarma, inoltre, la notizia che l'episodio della farmacia sia probabilmente legato a una persona già precedentemente protagonista di reati e nota.

Il Sindaco prova a minimizzare e a parlare di generico coordinamento tra istituzioni, ma la verità è che la situazione a Santa Croce sta precipitando e i cittadini e i commercianti si sentono meno al sicuro. La destra riconosca i suoi limiti e apra subito un confronto con le opposizioni su come affrontare la situazione, nell'interesse generale della nostra comunità. Noi siamo a disposizione, perché la sicurezza dei santacrocesi viene prima delle divisioni politiche".

