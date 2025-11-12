Bimbo di 2 anni muore soffocato all’asilo nido, indagini in corso

Tragedia in un asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena, dove un bambino di due anni è morto soffocato durante le attività mattutine. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

In un primo momento si era ipotizzato che il piccolo fosse rimasto strozzato con del cibo, ma le verifiche successive indicano che potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto a una pianta nel giardino della struttura, soffocando accidentalmente.

L’allarme è stato dato immediatamente dal personale dell’asilo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il bambino non c’è stato nulla da fare.

La tragedia ha profondamente scosso la comunità del Casentino. I carabinieri di Bibbiena stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.