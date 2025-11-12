Castelfranco piange don Luigi Foggi: "Siamo tutti cresciuti con lui"

Castelfranco piange la scomparsa di Don Luigi Foggi. Da qualche tempo era alla Rsa Menichetti, dove è scomparso all'età di 86 anni. Per molti anni la sua storia personale è andata a braccetto con quella di Castelfranco, è stato il prete di riferimento per la chiesa di San Pietro Apostolo nel capoluogo comunale.

Fabio Mini, sindaco castelfranchese, lo ha ricordato così: "La notizia della scomparsa di Don Luigi Foggi è stata un fulmine a ciel sereno. Siamo cresciuti un po’ tutti con lui e un po’ tutti abbiamo imparato da lui le preghiere a Nostro Signore. Le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale a tutta la famiglia. Un abbraccio fin lassù al nostro Don Luigi".

"La diocesi si unisce al dolore dei familiari del caro don Luigi Foggi e prega perché il Signore lo ricompensi e lo accolga della sua Pace" si legge nella nota dalla diocesi di San Miniato.

Le esequie avranno luogo oggi mercoledì 12 novembre alle ore 15.30 nella chiesa Collegiata di San Pietro Apostolo a Castelfranco di Sotto.

