Cinque nascite in una notte all’ospedale San Luca di Lucca

Notte intensa e piena di vita all’ospedale San Luca di Lucca, dove tra l’11 e il 12 novembre sono nati cinque bambini, tutti con parto naturale.

I nuovi arrivati sono una femmina, Amelie, e quattro maschi: Andrea, Edoardo, Aki Shayel e Nicolò. A seguire i parti è stata la dottoressa Giovanna Simi, insieme all’équipe di Ostetricia e Ginecologia.

Il direttore del reparto, Gian Luca Bracco, e la coordinatrice delle ostetriche, Valentina Salvatore, hanno espresso soddisfazione e gratitudine verso il personale medico e infermieristico “per la competenza e la dedizione dimostrate in una notte di grande lavoro e forti emozioni”.

Bracco ha sottolineato come l’episodio rappresenti “una significativa testimonianza di lavoro di squadra e della fiducia che la cittadinanza ripone nell’ospedale San Luca”, struttura scelta anche da molte mamme non residenti.

Il reparto lucchese dispone di cinque moderne sale parto e offre servizi per vivere la nascita in modo sicuro e naturale, con partoanalgesia, allattamento al seno e rooming-in per favorire il contatto tra madre e neonato.

Notizie correlate