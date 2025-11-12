Club Rotary Fucecchio Santa Croce dà il suo contributo alla prevenzione delle malattie cardio-vascolari

La prevenzione è vita! Questo il motto del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce che, per la consueta campagna annuale di prevenzione delle malattie cardiovascolari avente il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Fucecchio, metterá a disposizione, nella giornata di domenica 16 novembre con orario 10:00-12:30 e 14:30-17:00, un proprio cardiologo da affiancare all'ambulatorio mobile situato in piazza Montanelli a Fucecchio e al personale forniti dalla Misericordia di Fucecchio e dal Coordinamento Unico Misericordie Empolese-Valdelsa-Valdarno per la misurazione gratuita di pressione arteriosa, glicemia ed elettrocardiogramma.

"La prevenzione delle malattie cardiovascolari", dice il Presidente Luca Borgioli ", oltre a prevedere stili di vita sana, include anche visite mediche e accertamenti strumentali specifici ed è per questo che anche questo anno il nostro Club Rotary Fucecchio-Santa Croce, in piena sinergia e collaborazione con gli altri enti di volontariato sul territorio, ha deciso, con orgoglio, di non rinunciare a mettere in campo questo importante appuntamento per la salute dei cittadini nella piena convinzione che l'attenzione per una maggiore prevenzione passi anche da gesti come questi.

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce