Congresso Giovani Democratici, Empolese Valdelsa protagonista con Bandini, Meoli e Sostegni

Si è conclusa domenica 9 novembre una due giorni intensa e partecipata, che ha visto oltre 600 giovani provenienti da tutta Italia riunirsi a Napoli per il IV Congresso Nazionale dei Giovani Democratici. Un appuntamento unitario e di grande confronto politico, che ha segnato una vera ripartenza per l’organizzazione giovanile del Partito Democratico.

Durante il Congresso è stata eletta la nuova Segretaria Nazionale, Virginia Libero, insieme alla nuova Direzione Nazionale.

Un momento di rinnovamento e di slancio collettivo dopo anni complessi, che apre una nuova stagione di impegno e partecipazione per le giovani e i giovani democratici di tutto il Paese.

Anche il territorio dell’Empolese Valdelsa sarà protagonista di questa nuova fase: Irene Bandini entra a far parte della Direzione Nazionale, mentre Martina Meoli e Sofia Sostegni rappresenteranno la nostra comunità nell’Assemblea Nazionale.

Ancora una volta, la federazione dell’Empolese Valdelsa si conferma tra le più rappresentate, con ben tre membri negli organi nazionali della giovanile — un segno concreto del contributo costante, corretto e positivo che il nostro territorio sa offrire a ogni livello.

“Questa rappresentanza è un segnale importante – dichiarano i Giovani Democratici dell’Empolese Valdelsa – perché dimostra che anche dai territori si può costruire un pezzo di futuro, con impegno, idee e responsabilità condivisa.”

“Un risultato significativo per la giovanile dell’Empolese Valdelsa – dichiara Irene Bandini – un riconoscimento per il grande lavoro svolto da tutte le giovani e i giovani democratici dei nostri territori. Speriamo che questo possa favorire la contaminazione con il resto della regione e con il livello nazionale, mettendo a sistema la nostra esperienza con quella degli altri livelli della giovanile.”

“La rappresentanza in Assemblea Nazionale – affermano Sofia Sostegni e Martina Meoli – è un riconoscimento importante per il lavoro di tante e tanti giovani della nostra Federazione, che ogni giorno mettono passione, idee e competenze al servizio della comunità e dell’attivismo politico. Apporteremo il nostro contributo con dedizione, con la consapevolezza di sapere sempre da che parte stare. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza: vogliamo continuare a costruire, insieme, nuovi percorsi, nuove battaglie e nuovi spazi di impegno, per dare voce a una generazione che non smette di credere nel cambiamento e nella politica come strumento proattivo di quel cambiamento.”

Fonte: Segretaria GD Empolese Valdelsa