Conoscere il Padule e il territorio: camminata tra natura e memoria promossa dal Comune di Cerreto Guidi

Organizzate dal Comune di Cerreto Guidi, in collaborazione con l’Associazione turistica Pro Loco e con il prezioso contributo di 'Natura in Toscana', sono in corso di svolgimento alcune iniziative per la valorizzazione del Padule di Fucecchio.

Il prossimo appuntamento 'Da Stabbia al Padule: camminando tra natura e memoria', è fissato per Sabato 22 novembre alle ore 9.

Si tratta di un’affascinante passeggiata guidata alla scoperta del territorio tra Stabbia e il Padule di Fucecchio, tra paesaggi suggestivi e tracce storiche legate ai Medici, alla bonifica e all’Eccidio del Padule. Dalla frazione di Stabbia, in posizione panoramica sul Padule di Fucecchio, si raggiungono la Fattoria Medicea, il Giardino della Meditazione e il percorso del Vincio vecchio, tra siepi e specchi d’acqua.

Il percorso è pianeggiante ed è lungo circa 4,5 Km (tra andata e ritorno). Durante la camminata, sarà possibile osservare aironi, ibis, cicogne e altri abitanti della palude. L’attrezzatura utile per la camminata prevede scarponcini da trekking, pantaloni lunghi e binocolo.

PER INFO E PRENOTAZIONI - 340 7151682 - info@prolococerretoguidi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

