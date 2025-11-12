Conoscere il Padule e il territorio: camminata tra natura e memoria promossa dal Comune di Cerreto Guidi

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Iniziativa in programma sabato 22 novembre

Organizzate dal Comune di Cerreto Guidi, in collaborazione con l’Associazione turistica Pro Loco e con il prezioso contributo di 'Natura in Toscana', sono in corso di svolgimento alcune iniziative per la valorizzazione del Padule di Fucecchio.

Il prossimo appuntamento 'Da Stabbia al Padule: camminando tra natura e memoria', è fissato per Sabato 22 novembre alle ore 9.

Si tratta di un’affascinante passeggiata guidata alla scoperta del territorio tra Stabbia e il Padule di Fucecchio, tra paesaggi suggestivi e tracce storiche legate ai Medici, alla bonifica e all’Eccidio del Padule. Dalla frazione di Stabbia, in posizione panoramica sul Padule di Fucecchio, si raggiungono la Fattoria Medicea, il Giardino della Meditazione e il percorso del Vincio vecchio, tra siepi e specchi d’acqua.

Il percorso è pianeggiante ed è lungo circa 4,5 Km (tra andata e ritorno). Durante la camminata, sarà possibile osservare aironi, ibis, cicogne e altri abitanti della palude. L’attrezzatura utile per la camminata prevede scarponcini da trekking, pantaloni lunghi e binocolo.

PER INFO E PRENOTAZIONI340 7151682info@prolococerretoguidi.it

Padule di Fucecchio (foto Enrico Zarri)

Stabbia (foto Enrico Zarri)

 

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Vinci
Attualità
12 Novembre 2025

In Palazzina Uzielli sarà presentato 'Leonardo 4 Children'

Carano 4 Children, fondazione non-profit che si pone come obiettivo quello di aiutare i bambini a “sviluppare il loro talento nelle competenze artistiche e scientifiche”, curerà il progetto “Leonardo 4 [...]

Empoli
Attualità
12 Novembre 2025

Sopralluogo al cantiere della palestra di via Liguria

Passi avanti per la palestra di via Liguria a servizio della scuola 'Giuliano Vanghetti' di Pontorme. Nel cantiere da tempo sono ripresi i lavori (da marzo 2025, per la precisione) [...]

Firenze
Attualità
12 Novembre 2025

Sono 50 le strade del centro di Firenze in cui sono vietati i dehors

Sono cinquanta le strade fiorentine in area Unesco in cui non sarà possibile allestire dehors all’esterno di attività di somministrazione, mentre per altre 73 sono fissate le tipologie di allestimenti [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina