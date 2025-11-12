Contributo affitto 2025, al via le domande a Santa Maria a Monte

E’ in pubblicazione il bando per la presentazione delle domande per la richiesta di contributo affitto. Il tema della casa, è un diritto fondamentale che ancora oggi trova nella nostra società difficoltà ad essere recepito come tale, dichiara il Sindaco Manuela Del Grande. La Giunta Comunale, però come il precedente anno, ha deciso di investire su questa tematica e dedicarvi particolare attenzione, con il finanziamento di risorse proprie, dal momento che di fatto i trasferimenti di risorse da parte della Regione, per questo ambito, sono stati drasticamente ridotti.

Quest’Amministrazione ha indicato come criteri di priorità, questi elementi: il sostegno a famiglie di ultra 65enni, a nuclei familiari composti da 5 o più membri, alle famiglie con portatori di handicap grave o invalidità tali da ridurre la capacità lavorativa della persona.

Per presentare la domanda, conclude il Sindaco, bisogna essere residente nel comune di Santa Maria a Monte ed occorre possedere i requisiti richiesti nel bando. L’attestazione Isee deve essere in corso di validità ed aggiornata rispetto alla situazione anagrafica della famiglia richiedente alla data di pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla graduatoria.

La domanda potrà essere presentata dal 11/11/2025 al 11/12/2025 alle ore 12 tramite le modalità previste. Per informazioni contattare il numero: 0587/261663 e.mail:

s.guerrieri@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

