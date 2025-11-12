Convocato a Cerreto Guidi il Consiglio comunale

È convocato per Lunedì 17 novembre, alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Documento unico di programmazione 2026-2028: approvazione;
Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Partito Comunista Italiano per integrare gli obiettivi dell’Amministrazione comunale inseriti nel DUP 2026-2028
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa
<< Indietro