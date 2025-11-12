Cristina Manetti ospite al Centro Culturale Cambio con 'A Penelope che prende la valigia'

La libreria del Centro Culturale CAMBIO prosegue con entusiasmo il ciclo d'incontri a cura di Claudia Centi "Libri d’Autore", inaugurato con grande successo dalla presentazione de La ribelle di Giorgio Van Straten. Un percorso che celebra la parola scritta come spazio di incontro, riflessione e cambiamento da celebrare con gli autori del panorama letterario italiano.

Il prossimo appuntamento è dedicato a una figura mitica che si reinventa: Penelope non tesse, non sospira, non aspetta più. Penelope parte.

Giovedì 28 novembre, ore 18:00

Centro Culturale CAMBIO - Salone Giovanni Parlavecchia

Incontro con Cristina Manetti, autrice di A Penelope che prende la valigia

Un libro che è insieme racconto, gesto, dono. Cristina Manetti lo dedica a sua figlia adolescente, e a tutte le figlie, le donne, le voci che cercano il proprio cammino. Ci regala una valigia piena di parole, di scelte, di libertà. Una valigia che non pesa, ma apre la mente.

Cristina Manetti è una donna che cammina tra le istituzioni e la cultura: Capo di Gabinetto della Regione Toscana, presidente del Museo Casa di Dante, ideatrice del progetto Toscana delle Donne, appena nominata assessore alla cultura della Regione Toscana da Eugenio Giani.

Con questo libro, ci mostra che anche i miti possono cambiare direzione e traccia il profilo di una Penelope che non sta a casa ad aspettare l’amato e a difendersi dai Proci, ma parte, con coraggio e sensibilità.

Sarà un incontro intimo, profondo, necessario.

Al termina firmacopie con l'autrice. Ingresso libero

Fonte: Ufficio stampa