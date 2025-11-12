Del Campana Guazzesi "tra passato, presente e futuro", l'incontro a San Miniato

"L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Del Campana Guazzesi" si racconta": questo l'appuntamento che si è svolto lunedì 10 novembre, nella sede in piazzetta di Pancole a San Miniato. Un incontro "tra passato, presente e futuro" nel salone delle Congreghe che, gremito di partecipanti, ha accolto il benvenuto del Sindaco di San Miniato Simone Giglioli e la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Architetto Emilio Bertini.

"La storia, dalle origini, la fondazione dello Spedale San Niccolò di Bari dell’allora Vescovo Mons. Poggi nel 1700, all’attuale Azienda Pubblica istituita con decreto del Presidente della Regione Toscana nel 2006, fino ai lavori di ristrutturazione del 1990-2000 che ci consegnano l’attuale struttura" si legge in una nota del Direttore Francesco Fariello. "Il presente, la pandemia, la crisi finanziaria, il commissariamento ed infine la ripresa grazie ad una riorganizzazione dei servizi, il sostegno dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di San Miniato che si sono mobilitati affinché fosse possibile attuare un intervento pubblico con un sostegno economico. Il futuro, la spinta dell’attuale Consiglio di Amministrazione attraverso i recenti interventi di riqualificazione energetica, con le nuove caldaie a condensazione ed i progetti futuri di adeguamento sismico e recupero della facciata storica dell’edificio.

Infine i sentiti ringraziamenti ai partecipanti di questa magnifica serata, il Sindaco Simone Giglioli, SE il Vescovo Mons. Giovanni Paccosi, la Fondazione della CRSM presente con il Past President Comm. Antonio Salini Guicciardini, il responsabile della direzione toscana Credite Agricole Dott. Massimo Cerbai, il direttore generale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Dott Franco Doni, la Presidente del Rotary Club Dott.ssa Roberta Salvadori, il comandante della stazione dei CC Lgt. Giovanni Alfieri e tutto il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, le Associazioni e tutti i cittadini di San Miniato che hanno risposto all’invito. Al termine i convenuti si sono intrattenuti per un aperitivo gentilmente offerto da Gilberto Rossi del "Pepe Nero"".

Notizie correlate