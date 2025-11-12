Dolori addominali a scuola, controlli sulla mensa a Certaldo: "Esiti negativi, cibi salubri"

A seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte delle famiglie lo scorso 31 ottobre, relative a episodi di forti dolori addominali e gastroenterite accusati da alcuni bambini che avevano consumato i pasti nelle mense scolastiche di Certaldo, sono stati resi noti i risultati delle analisi effettuate su alcuni campioni alimentari prelevati presso il Centro Cottura di Poggibonsi dell’azienda Vivenda S.p.A., gestore del servizio mensa nelle scuole di Certaldo. Di seguito la nota del comune di Certaldo.

"Dalla relazione redatta dal laboratorio di analisi, i campioni analizzati risultano pienamente conformi ai parametri di sicurezza alimentare. Le analisi, eseguite dai tecnici dei Laboratori Vismederi, hanno riguardato i campioni di piselli, sugo ai quattro formaggi e tacchino somministrati nelle mense scolastiche di Certaldo il giorno 29 ottobre.

Le verifiche, disposte dalla USL Toscana Centro e USL Toscana Sud Est, in seguito alle segnalazioni dei genitori, hanno incluso controlli approfonditi sulla possibile presenza di Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli e altri agenti patogeni.

I risultati dei campionamenti, trasmessi in data odierna unitamente al Verbale di prelievo rilasciato dai tecnici Vismederi, confermano la piena salubrità e conformità degli alimenti analizzati, escludendo la presenza di contaminazioni di natura microbiologica. A seguito del Controllo Ufficiale effettuato presso la Scuola dell’Infanzia “A. Sturiale”, non sono state impartite prescrizioni di alcun tipo.

L’Azienda Vivenda, nell’occasione, ha inoltre ribadito il proprio impegno costante nel garantire la qualità, la sicurezza e la trasparenza del servizio di ristorazione scolastica, nell’interesse della salute dei bambini e della serenità delle famiglie".