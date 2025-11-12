Spaccata in farmacia a Santa Croce: individuato e denunciato l'autore

È stato individuato e denunciato dai carabinieri l'autore della spaccata alla farmacia di Santa Croce sull'Arno, avvenuta nella giornata di ieri, martedì 11 novembre.
Si tratta di un 28enne di origini straniere, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Il giovane ha agito sfondando la vetrina con un tombino, poi ha preso circa duecento euro in contanti dalla cassa.
Le immediate indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di risalire in tempi brevi all'identità e alla responsabilità dell'autore del gesto, denunciato nel pomeriggio.
