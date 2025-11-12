Fucecchio accoglie il nuovo parroco Don Matteo Puthenpurackal

La comunità parrocchiale di S. Giovanni Battista a Fucecchio si prepara a vivere un momento di grande gioia e fraternità: l'arrivo del nuovo parroco Don Matteo Puthenpurackal, che arriverà a sostituire Don Andrea Pio Cristiani, andato in pensione. Domenica prossima, 16 novembre, saremo pronti ad accoglierlo e a festeggiare colui che monsignor Vescovo ha scelto di mettere al servizio del Vangelo e della comunità fucecchiese.

L'appuntamento è alle 15.30 in p.za La Vergine, dove tutte le comunità delle chiese della parrocchia, gli Scout e la Caritas interparrocchiale di Fucecchio accoglieranno Don Matteo, accompagnandolo poi per le vie del paese fino in p.za G. Amendola per il saluto delle autorità civili, militari e le contrade, poi si dirigeranno in Collegiata, dove sarà accolto dai bambini e dalle associazioni sportive e di volontariato.

Seguirà, alle 17,00, la S. Messa in chiesa Collegiata, presieduta dal Vescovo Mons. G. Paccosi. Partecipiamo tutti insieme a questa bella festa, che segna l'inizio del nuovo cammino della

comunità di Fucecchio.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate