Fucecchio accoglie il nuovo parroco Don Matteo Puthenpurackal

Domenica 16 novembre la comunità festeggia l'arrivo del sacerdote scelto dal Vescovo, con corteo, saluti ufficiali e la S. Messa in Collegiata

La comunità parrocchiale di S. Giovanni Battista a Fucecchio si prepara a vivere un momento di grande gioia e fraternità: l'arrivo del nuovo parroco Don Matteo Puthenpurackal, che arriverà a sostituire Don Andrea Pio Cristiani, andato in pensione. Domenica prossima, 16 novembre, saremo pronti ad accoglierlo e a festeggiare colui che monsignor Vescovo ha scelto di mettere al servizio del Vangelo e della comunità fucecchiese.

L'appuntamento è alle 15.30 in p.za La Vergine, dove tutte le comunità delle chiese della parrocchia, gli Scout e la Caritas interparrocchiale di Fucecchio accoglieranno Don Matteo, accompagnandolo poi per le vie del paese fino in p.za G. Amendola per il saluto delle autorità civili, militari e le contrade, poi si dirigeranno in Collegiata, dove sarà accolto dai bambini e dalle associazioni sportive e di volontariato.

Seguirà, alle 17,00, la S. Messa in chiesa Collegiata, presieduta dal Vescovo Mons. G. Paccosi. Partecipiamo tutti insieme a questa bella festa, che segna l'inizio del nuovo cammino della
comunità di Fucecchio.

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
11 Novembre 2025

Nuove assunzioni per la polizia municipale di Fucecchio

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi l’organico del comando territoriale della polizia municipale con sede in via Battisti a Fucecchio vedrà un ' importante crescita: dagli attuali nove agenti [...]

Pisa
Attualità
10 Novembre 2025

Ancora atti vandalici sui bus di AT: danneggiato un sedile sulla linea Pontedera-Fucecchio

at- autolinee toscane si vede costretta a denunciare nuovamente un nuovo atto di vandalismo a danno di un proprio bus in Provincia di Pisa. Questa volta il vandalismo è avvenuto [...]

Fucecchio
Attualità
10 Novembre 2025

A Fucecchio una cerimonia per i caduti di Nassiriya

Una cerimonia per ricordare i 28 italiani, tra militari e civili, che il 12 novembre 2003 persero la vita nella strage di Nassiriya. E' quella quella in programma a Fucecchio mercoledì 12 novembre, alle [...]



