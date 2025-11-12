Fuga nella notte ad Altopascio, auto rubata finisce fuori strada: due ventenni arrestati

Cronaca Altopascio
Condividi su:
Leggi su mobile

I due ventenni, uno già ai domiciliari, sono stati arrestati per ricettazione. Nell’auto rubata trovati attrezzi da scasso, e il conducente positivo a cocaina e alcol

È successo questa notte, nei pressi della stazione ferroviaria di Altopascio, quando i carabinieri di Pieve di Compito hanno intercettato un’auto sospetta con a bordo due persone con il volto coperto. Secondo quanto riportato dai militari, alla vista della pattuglia i due si sarebbero dati alla fuga, dando il via a un inseguimento durato alcuni chilometri.

Il veicolo, giunto nel quartiere di Badia Pozzeveri ad alta velocità, ha perso il controllo ed è finito in una cunetta a bordo strada. I due occupanti, entrambi italiani e residenti nella provincia di Pistoia - un 23enne già ai domiciliari e un ventenne - sono stati immediatamente fermati.

All’interno dell’auto, che risultava risultata rubata poche ore prima a Ponte Buggianese, sono stati trovati diversi cacciaviti di grandi dimensioni e altri attrezzi da scasso. I carabinieri li hanno arrestati per resistenza a pubblico ufficiale; il 23enne è stato inoltre arrestato per evasione dai domiciliari. Entrambi sono stati denunciati anche per ricettazione.

Il conducente, rimasto ferito nell’incidente, è stato trasportato all’ospedale di Lucca. Qui gli esami hanno rilevato la presenza di cocaina e alcol nel sangue, e sarà quindi denunciato anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza.

I due saranno trasferiti in tribunale per l’udienza di convalida. I carabinieri stanno inoltre svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se i giovani possano essere collegati ad altri furti avvenuti recentemente nella piana lucchese.

Notizie correlate

Altopascio
Cronaca
8 Ottobre 2025

Marginone, abbandona rifiuti al campo sportivo: sorpresa e denunciata la responsabile

È stata identificata e denunciata all’Autorità Giudiziaria la donna che, nei giorni scorsi, ha abbandonato numerosi sacchi di rifiuti nel parcheggio del campo sportivo di Marginone. L’episodio, avvenuto in pieno [...]

Altopascio
Cronaca
5 Ottobre 2025

Tentano un maxi-furto di rame alla Terna di Altopascio e fuggono

Un tentativo di furto è avvenuto al deposito della Terna a Marginone, frazione di Altopascio. Alle 3 circa di domenica 5 ottobre, l’operatore che gestisce la videosorveglianza da remoto ha [...]

Altopascio
Cronaca
3 Ottobre 2025

Preso 'Tranciaman', l'uomo che sabotava le telecamere a Altopascio

Preso “Tranciaman”, così era soprannominato l'uomo che nel mese di settembre si era reso protagonista di plurimi sabotaggi alle telecamere dell'impianto di videosorveglianza del comune di Altopascio. Il modus operandi era sempre [...]



Tutte le notizie di Altopascio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina