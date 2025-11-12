Fuga nella notte ad Altopascio, auto rubata finisce fuori strada: due ventenni arrestati

È successo questa notte, nei pressi della stazione ferroviaria di Altopascio, quando i carabinieri di Pieve di Compito hanno intercettato un’auto sospetta con a bordo due persone con il volto coperto. Secondo quanto riportato dai militari, alla vista della pattuglia i due si sarebbero dati alla fuga, dando il via a un inseguimento durato alcuni chilometri.

Il veicolo, giunto nel quartiere di Badia Pozzeveri ad alta velocità, ha perso il controllo ed è finito in una cunetta a bordo strada. I due occupanti, entrambi italiani e residenti nella provincia di Pistoia - un 23enne già ai domiciliari e un ventenne - sono stati immediatamente fermati.

All’interno dell’auto, che risultava risultata rubata poche ore prima a Ponte Buggianese, sono stati trovati diversi cacciaviti di grandi dimensioni e altri attrezzi da scasso. I carabinieri li hanno arrestati per resistenza a pubblico ufficiale; il 23enne è stato inoltre arrestato per evasione dai domiciliari. Entrambi sono stati denunciati anche per ricettazione.

Il conducente, rimasto ferito nell’incidente, è stato trasportato all’ospedale di Lucca. Qui gli esami hanno rilevato la presenza di cocaina e alcol nel sangue, e sarà quindi denunciato anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza.

I due saranno trasferiti in tribunale per l’udienza di convalida. I carabinieri stanno inoltre svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se i giovani possano essere collegati ad altri furti avvenuti recentemente nella piana lucchese.

