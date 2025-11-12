Furto della farmacia comunale, il sindaco alle opposizioni: "Problemi Sicurezza eredità passata Giunta"

Politica e Opinioni Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile
Roberto Giannoni (foto gonews.it)

“Non più tardi di ieri abbiamo chiesto aiuto alle forze dell'ordine e alla prefettura e la risposta è stata fulminea” questo il commento del sindaco Roberto Giannoni sugli sviluppi del furto alla farmacia. “I carabinieri – continua il primo cittadino - hanno già individuato e fermato il responsabile del furto e danneggiamenti alla farmacia comunale. Ringrazio i carabinieri di Santa Croce e di tutta la compagnia di San Miniato per la tempestività con cui hanno reagito e per la disponibilità che dimostrano sempre verso la nostra collettività. Come avevo detto già ieri, i militari dell'Arma stanno lavorando bene e i fatti lo dimostrano. Ora speriamo che la giustizia faccia riflettere questo cittadino sul fatto che non si vive facendo furti”.

“Certo – dice Giannoni - con questo non è che abbiamo risolto tutti problemi di Santa Croce, ma lo Stato ha dato ancora una volta un messaggio: Santa Croce non è terra per chi vive di espedienti e reati. Inoltre vorrei dire agli esponenti politici che ieri sui social scrivevano 'Assalto alla farmacia, emergenza sicurezza a Santa Croce', come la capogruppo di minoranza Mariangela Bucci che i problemi di microcriminalità a Santa Croce noi ce li abbiamo trovati e ci stiamo impegnando per contrastarli. Questi problemi di “sicurezza” sono un'eredità della precedente amministrazione che non ci ha lasciato solo i tanto decantati fondi Pnrr, che poi sono soldi dei contribuenti, ma anche una situazione di degrado e mancati controlli sulle tante situazioni critiche. Per avere sicurezza bisogna porvi attenzione, cosa che noi stiamo cercando di fare, ammettendo il problema. Forse non basterà, ma intanto noi ci proviamo e guardiamo in faccia la realtà di Santa Croce, che vogliamo rendere migliore. Ci riusciremo? Penso di sì”.

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
10 Novembre 2025

Conferme come Monni, novità come la giovane Diop: ecco la nuova giunta Giani

Eugenio Giani ha deciso. Sono stati resi noti i nomi di uomini e donne che andranno a comporre la giunta della Regione Toscana nel quinquennio 2025-2030. A circa un mese [...]

Santa Croce sull'Arno
Politica e Opinioni
9 Novembre 2025

Iniziativa su caduti di Nassiriya, Insieme per Santa Croce: "Scuola non sia terreno di pressioni politiche. Memoria è di tutti"

"In queste ultime ore sta facendo tanto rumore la vicenda relativa al mancato svolgimento dell’incontro nelle scuole dedicato alla commemorazione dei caduti di Nassiriya. Riteniamo, dopo attenta riflessione, necessario riportare [...]

Santa Croce sull'Arno
Politica e Opinioni
8 Novembre 2025

No a iniziativa sui caduti di Nassiriya a Santa Croce, Noi Moderati: "Motivazioni ideologiche?"

Apprendo con stupore della notizia rilanciata dai media nazionali che l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno, di far incontrare i ragazzi delle terze medie della scuola “Banti – Della [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina