Furto della farmacia comunale, il sindaco alle opposizioni: "Problemi Sicurezza eredità passata Giunta"

“Non più tardi di ieri abbiamo chiesto aiuto alle forze dell'ordine e alla prefettura e la risposta è stata fulminea” questo il commento del sindaco Roberto Giannoni sugli sviluppi del furto alla farmacia. “I carabinieri – continua il primo cittadino - hanno già individuato e fermato il responsabile del furto e danneggiamenti alla farmacia comunale. Ringrazio i carabinieri di Santa Croce e di tutta la compagnia di San Miniato per la tempestività con cui hanno reagito e per la disponibilità che dimostrano sempre verso la nostra collettività. Come avevo detto già ieri, i militari dell'Arma stanno lavorando bene e i fatti lo dimostrano. Ora speriamo che la giustizia faccia riflettere questo cittadino sul fatto che non si vive facendo furti”.

“Certo – dice Giannoni - con questo non è che abbiamo risolto tutti problemi di Santa Croce, ma lo Stato ha dato ancora una volta un messaggio: Santa Croce non è terra per chi vive di espedienti e reati. Inoltre vorrei dire agli esponenti politici che ieri sui social scrivevano 'Assalto alla farmacia, emergenza sicurezza a Santa Croce', come la capogruppo di minoranza Mariangela Bucci che i problemi di microcriminalità a Santa Croce noi ce li abbiamo trovati e ci stiamo impegnando per contrastarli. Questi problemi di “sicurezza” sono un'eredità della precedente amministrazione che non ci ha lasciato solo i tanto decantati fondi Pnrr, che poi sono soldi dei contribuenti, ma anche una situazione di degrado e mancati controlli sulle tante situazioni critiche. Per avere sicurezza bisogna porvi attenzione, cosa che noi stiamo cercando di fare, ammettendo il problema. Forse non basterà, ma intanto noi ci proviamo e guardiamo in faccia la realtà di Santa Croce, che vogliamo rendere migliore. Ci riusciremo? Penso di sì”.

