Il Premio San Matteo d’Oro a Stefano Nazzi, Montopoli attende il giornalista

Il giornalista e scrittore Stefano Nazzi sarà a Montopoli in Val d’Arno per ricevere il Premio San Matteo d’Oro da parte dell’Associazione Culturale Arco di Castruccio nell’ambito della manifestazione Montopoli si racconta, venerdi 14 novembre alle ore 21.00 nella Sala PioXII

Quest’anno l’Associazione Culturale Arco di Castruccio ha deciso di conferire il prestigioso riconoscimento montopolese a Stefano Nazzi. Nelle precedenti edizioni è stato assegnato a Pippo Baudo, al giornalista Roberto Giacobbo, al cantante Simone Cristicchi, alla scrittrice Dacia Maraini, allo storico dell’arte Antonio Natali e ad altri importanti personalità che si sono distinte negli anni nel panorama culturale italiano.

Stefano Nazzi, vive a Milano, è nato a Roma, ma ha origini Montopolesi, suo nonno paterno Arminio Alemanno Nazzi, nato a Montopoli in Val d’Arno, fu un noto giornalista, conosciuto per il suo stile agile e scorrevole, fu Redattore al Secolo XIX e Capo Redattore al Corriere del Popolo di Genova, corrispondente parlamentare dalla nascita della Repubblica, nonché Redattore Capo all’Ansa di Roma; è indubbio che la carriera di giornalistica fosse nel DNA di Stefano Nazzi. Stefano ha iniziato la carriera di giornalista scrivendo per il mensile Class, il settimanale MF Milano Finanza e per il periodico Bell'Europa.

Nel 2002 è diventato vicedirettore del magazine Donna, per poi passare nella redazione di Gente, dove è rimasto per diciotto anni fino a diventarne vicedirettore; qui ha iniziato ad occuparsi di cronaca nera. Nel luglio del 2021 è arrivato a il Post; dove ancora oggi produce ed è ideatore e voce del podcast, Indagini, che racconta il percorso investigativo e processuale dietro noti casi di cronaca nera; con il suo stile di narratore terzo e l’utilizzo di toni pacati e misurati, avulso da commenti personali, riesce ad appassionare il suo nutrito pubblico. Sull’emittente Rai 2, a Stefano Nazzi viene affidata per due stagioni la conduzione del ciclo di documentari Delitti in famiglia, incentrato su noti crimini commessi nel contesto domestico. Nell'estate 2025 è ideatore e conduttore della trasmissione di approfondimento di Rai 3 Il caso.

Dal 2024 il noto giornalista e scrittore porta nei più importanti teatri, con grande successo, alcune delle storie di Indagini, facendo sempre sold out, e riuscendo a coinvolgere con questi eventi, numerosi giovani, appassionati dal suo stile narrativo.

Anche i libri del giornalista e scrittore, sono subito un successo, nel 2011 pubblica la sua prima opera, intitolata Kronaka: Viaggio nel cuore oscuro del Nord, otto storie di delitti commessi nel Nord Italia. Nel 2023 pubblica il suo secondo libro, Il volto del male, edito da Mondadori, una raccolta di dieci casi di cronaca nera. Il terzo libro è del 2024 e si intitola Canti di Guerra. Conflitti, vendette amori nella Milano degli anni Settanta: racconta la storia delle bande criminali milanesi di Renato Vallanzasca, Francis Turatello e Angelo Epaminonda a cavallo tra gli anni settanta ed ottanta.

Nel 2025 pubblica il quarto libro, Predatori. I serial Killer che hanno segnato l'America, che racconta la storia di famosi e importanti serial killer che hanno segnato gli Stati Uniti d'America e che verrà presentato anche a Montopoli proprio il 14 Novembre.

Un evento da non perdere per chi ama la cultura, il racconto e la verità e un riconoscimento a chi con rigore e passione ci aiuta a capire la realtà attraverso le storie.