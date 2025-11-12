Imu non riscossa, la Lega: "Sono stato fatti controlli?"

A seguito di recenti vicende salite agli onori della cronaca politica i cittadini hanno appreso che nel Comprensorio del cuoio vi è stata una consistente difficoltà di alcuni Comuni ad intercettare gli incassi derivanti dall’IMU, imposta che rappresenta una delle maggiori fonti di entrata dei comuni e che teoricamente dovrebbe essere la più certa essendo legata alla proprietà di beni immobili, cosa che consente efficaci azioni di recupero in caso di insolvenza. La cronaca politica degli ultimi tempi ha evidenziato che svariati milioni di euro connessi all’ IMU si sono volatilizzati o perché considerati non più concretamente riscuotibili o perché al momento non imputati ai relativi debitori.

Trattandosi di numeri consistenti, sia per importo che per il numero di contribuenti interessanti, il problema è di notevole rilievo non solo dal punto di vista politico. Alla domanda se le Amministrazioni comunali incappate in questa situazione si siano approcciate al problema nella maniera migliore, si aggiunge anche la domanda circa i controlli amministrativi, contabili e giudiziari che dovrebbero presiedere a tale situazione, perchè ad oggi non si hanno notizie che ci siano state prese di posizioni né preannunciate iniziative volte a individuare eventuali problemi procedurali e ad accertare eventuali responsabilità. Su questa vicenda sulla quale si è chiuso il sipario mediatico troppo velocemente i cittadini hanno diritto di saperne di più.

LEGA SEZIONE SAN MINIATO