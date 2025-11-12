In Palazzina Uzielli sarà presentato 'Leonardo 4 Children'

Attualità Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Carano 4 Children, fondazione non-profit che si pone come obiettivo quello di aiutare i bambini a “sviluppare il loro talento nelle competenze artistiche e scientifiche”, curerà il progetto “Leonardo 4 Children 2026 - Climate, Equality & Peace”.

L’iniziativa verrà presentata venerdì 14 novembre 2025 nella sala didattica del Museo Leonardiano, all’interno della Palazzina Uzielli.

“Leonardo 4 Children” è un progetto dedicato ai temi dell’azione per il clima, per l’uguaglianza e per la pace, e vuole offrire ai bambini e ai giovani la possibilità di contribuire alla sensibilità ambientale attraverso l’arte e la scienza, sostenendo al tempo stesso i bambini in difficoltà.

“Leonardo 4 Children” nasce nel 2019, 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, e da allora ha coinvolto e premiato oltre 4000 bambini e giovani provenienti da 31 Paesi dell’Unione Europea e del mondo, con oltre 17000 partecipanti e 350 eventi.

All’incontro sono invitati tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’Empolese Valdelsa, che potranno quindi cogliere un'occasione per conoscere le opportunità e i progetti offerti dalla Fondazione alle scuole.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate

Bientina
Attualità
7 Novembre 2025

Il tartufo fa rete: presentata la 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline samminiatesi

Trenta comuni, oltre 250 persone presenti alla cena di apertura della 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Non solo numeri, ma il segno di una nuova identità [...]

Empoli
Attualità
6 Novembre 2025

'DimOrto Buono' di Sintesi Minerva protagonista di una tesi di laurea vince il premio Legacoop Toscana e Fondazione NOI

DimOrto Buono, l’orto di agricoltura sociale promosso dalla cooperativa SintesiMinerva di Empoli, è stato protagonista di una tesi di laurea e ha vinto il bando di Legacoop Toscana e Fondazione [...]

Vinci
Attualità
6 Novembre 2025

Manutenzioni a Vinci: interventi nel capoluogo, a Vitolini, Sovigliana e Spicchio

Modifiche alla viabilità in vista, da venerdì 7 novembre (fino alla fine del 2025) per permettere alcuni interventi di manutenzione straordinaria che il Comune di Vinci ha in programma nel [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina