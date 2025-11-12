In Palazzina Uzielli sarà presentato 'Leonardo 4 Children'

Carano 4 Children, fondazione non-profit che si pone come obiettivo quello di aiutare i bambini a “sviluppare il loro talento nelle competenze artistiche e scientifiche”, curerà il progetto “Leonardo 4 Children 2026 - Climate, Equality & Peace”.

L’iniziativa verrà presentata venerdì 14 novembre 2025 nella sala didattica del Museo Leonardiano, all’interno della Palazzina Uzielli.

“Leonardo 4 Children” è un progetto dedicato ai temi dell’azione per il clima, per l’uguaglianza e per la pace, e vuole offrire ai bambini e ai giovani la possibilità di contribuire alla sensibilità ambientale attraverso l’arte e la scienza, sostenendo al tempo stesso i bambini in difficoltà.

“Leonardo 4 Children” nasce nel 2019, 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, e da allora ha coinvolto e premiato oltre 4000 bambini e giovani provenienti da 31 Paesi dell’Unione Europea e del mondo, con oltre 17000 partecipanti e 350 eventi.

All’incontro sono invitati tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’Empolese Valdelsa, che potranno quindi cogliere un'occasione per conoscere le opportunità e i progetti offerti dalla Fondazione alle scuole.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate