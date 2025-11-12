Inaugurazione della Saletta 'Giovanni Picchi' e della postazione DAE alla Pubblica Assistenza di Castelfranco di Sotto

Attualità Castelfranco di Sotto
Giornata di inaugurazione con saluti delle autorità, dimostrazioni del defibrillatore, apericena e spettacolo teatrale

Sabato 15 novembre 2025 verrà inaugurata la Saletta 'Giovanni Picchi'  della Pubblica Assistenza di Castelfranco di Sotto e la postazione pubblica di defibrillazione (DAE) intitolata a Mattia Giani e Otello Nuti.

L’evento si svolgerà in Via Marconi, 21, con il ritrovo alle ore 16:00. Alle 16.30 seguiranno i saluti delle autorità e degli ospiti presenti, mentre alle  è prevista la cerimonia ufficiale di inaugurazione della saletta e della postazione DAE, un momento simbolico per ricordare Mattia Giani e Otello Nuti e per valorizzare il lavoro dei volontari della Pubblica Assistenza.

Alle 17.30 i cittadini potranno assistere a una dimostrazione pratica sull’utilizzo del defibrillatore, occasione utile per sensibilizzare sul tema della rianimazione precoce in caso di emergenze cardiache.

La giornata proseguirà alle 18.30 con un apericena accompagnato da musica, aperto a tutta la cittadinanza, e si concluderà alle 21:15 con lo spettacolo teatrale 'Notte in Bianco' della compagnia 'Secondo Atto', in collaborazione con l’associazione Didasko Teatro. Il biglietto intero per assistere allo spettacolo ha un costo di 10 euro.

Fonte: Pubblica Assistenza Vita odv

