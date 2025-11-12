'La bambola e la bambina' al Teatro Verdi

Torna per il secondo appuntamento Stasera pago io!, rassegna teatrale dedicata alle famiglie in orario serale, venerdì 14 novembre alle 21 con una bella produzione di Giallo Mare Minimal Teatro/La luna nel letto La bambola e la bambina con Vania Pucci e Roberta Carrieri, regia e drammaturgia Michelangelo Campanale. Età consigliata 3-10 anni.

Vassilissa e la Baba Jaga è un’antica fiaba russa che racconta la storia di una bambola che passa da una madre a sua figlia come unica possibilità di protezione dopo la sua morte: “Ogni volta che avrai bisogno di aiuto, dai da mangiare a questa bambola e lei ti aiuterà”. Nasce intorno a questa fiaba uno spettacolo che parla di forza e delicatezza, incanto e verità, capace di restare nel cuore di grandi e piccoli come un racconto intriso di simboli, di intuito e magia, paura e coraggio, trasformazione e saggezza.

L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, durante le animazioni nei centri commerciali Coop o portando un disegno e presentandolo alla cassa del teatro. Stasera pago io è un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Il programma prosegue venerdì 21 con La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest e infine venerdì 28 La regina delle nevi di Renzo Boldrini con Alice Bachi, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.                                                .

Per conquistare i fantassegni si può partecipare alle animazioni organizzate nei centri commerciali della zona, la prossima ci sarà sabato 15 novembre dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Coop Empoli.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa


