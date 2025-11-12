Lancia cocaina dalla finestra, arrestato 39enne

Un 39enne è stato arrestato per spaccio a Cascina. I carabinieri hanno notato due persone fuggire, erano nei pressi della casa del 39enne. Sono state bloccate e controllate ma intanto l'uomo, all'interno dell'abitazione, ha tentato di disfarsi di venti grammi di cocaina lanciandoli dalla finestra.

La successiva perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare ulteriori 10 grammi di cocaina, già suddivisa in 17 dosi, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 220 euro, ritenuta provento dell'illecita attività di spaccio.

"L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana" si legge nella nota dell'arma.