Lavori di restauro per lo storico orologio di piazza del Popolo

Una parte storica di San Miniato si prende una piccola pausa, un pit-stop per rimettersi in forma. Si tratta dell'orologio in piazza del Popolo, nel centro del borgo del Cuoio. L'orologio, simbolo della piazza, sarà oggetto di lavori di manutenzione e per un breve periodo starà lontano dal suo habitat.

"Il nostro amato orologio, simbolo di Piazza del Popolo, è stato momentaneamente rimosso per essere sottoposto a un accurato intervento di riparazione e restauro. L’obiettivo è restituirgli tutto il suo splendore e garantirne il corretto funzionamento per molti anni ancora. Al termine dei lavori, l’orologio tornerà al suo posto, ancora più bello di prima, a scandire il tempo nel cuore di San Miniato" scrivono dal Comune.