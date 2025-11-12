Maratona di nuoto di 24 ore per solidarietà: torna 'Una vasca per Firenze'

Una maratona di nuoto non agonistica di 24 ore con scopo benefico. A organizzarla la Firenze Nuota Master in beneficenza per Aisla Firenze. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione “Una vasca per Firenze” è prevista nel capoluogo toscano da sabato 15 novembre (ore 13) a domenica 16 (ore 13), nella piscina di San Marcellino “R. Dani” (in via Chiantigiana 28). All’evento, patrocinato da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Fin Toscana, possono partecipare adulti e bambini in grado di nuotare almeno in una vasca di 25 metri. Il programma prevede la partenza sabato 15 con alcuni rappresentanti della Fondazione “La Compagnia di Babbo Natale”. Durante tutta la manifestazione gli iscritti potranno nuotare liberamente nella fascia oraria prenotata. Saranno riservate due corsie a varie società di nuoto che si alterneranno tra loro: Firenze Nuota Master, Viola Swim Team, POHAFI, Rari Nantes Florentia, Gli Amici del Nuoto, U.S. Affrico, Tropos. Dalle 16 alle 18, per i più piccoli, è in programma la merenda e, dalle 20 a mezzanotte, pastasciutta al sugo espressa per tutti i nuotatori presenti. Durante le ore notturne, si nuoterà con la musica di Radio Firenze e Radio Toscana, media partner della manifestazione. La colazione è prevista alle ore 6.30 e, a partire dalle 9, sono previste le esibizioni di nuoto sincronizzato e una partita di pallanuoto finale. Alle 13 terminerà la maratona.

«Lo scopo della manifestazione è benefico – spiega Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze -. Tutto il ricavato delle donazioni versate dagli iscritti verrà, infatti, utilizzato per finanziare i servizi e le terapie che la sezione fiorentina di Aisla Aps offre gratuitamente alle persone affette da Sla e ai loro familiari. Tra queste ci sono la fisioterapia e la idrokinesiterapia, la logopedia, il supporto psicologico, le consulenze mediche, legali e previdenziali. Iniziative come questa ci aiutano a tenere alta l’attenzione delle istituzioni territoriali e regionali sui bisogni di cura e assistenza dei malati di Sla e di tutela dei loro diritti. Sono utili, inoltre, anche per far conoscere la malattia (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e sensibilizzare possibili nuovi donatori e soci. Ringrazio di cuore, a nome di tutta Aisla Firenze, la presidente dell’US Affrico Valeria Pisacchi e il direttore della Piscina San Marcellino “R. Dani” per il sostegno alla manifestazione, concedendo anche quest'anno gratuitamente l'utilizzo dell’impianto per tutta la 24 ore».

Per partecipare basta iscriversi basta iscriversi al link 11a "Una Vasca per AISLA" - 2025 - AISLA Firenze - Persone che aiutano persone - SLA e versare una donazione minima di 10 euro (adulti) e 5 euro (bambini fino a 12 anni). Sostenitori: U.S. Affrico, Cna Toscana, The Florentine Irish Pub, Abbigliamento Toti, Caffè Pasticceria Lorenzo, Ottica Vogue, Misericordia di Campo di Marte, Bertrand.

Nello stesso weekend, ma con partenza alle 19, ci sarà anche la maratona di 24 ore in beneficenza della sede di Prato di Aisla Aps, dal titolo “Una vasca per Aisla Prato”.

Fondata nel 1983, AISLA è la più grande comunità italiana dedicata a migliorare la vita delle persone con SLA e delle loro famiglie. Con 64 presidi su tutto il territorio, garantisce supporto concreto, tutela dei diritti e presenza istituzionale riconosciuta. Motore di innovazione e cofondatrice dei Centri Clinici NeMO, è anche partner strategico della ricerca italiana sulla SLA tramite AriSLA, fondazione di cui è promotrice e finanziatrice.

Sul territorio, questa missione prende forma attraverso una rete di volontari e professionisti che ogni giorno fanno la differenza. La sezione di Firenze, nata nel 2011 dall’iniziativa di persone con SLA, familiari e amici, e accreditata presso l’AOU Careggi, ne è un esempio concreto: nell’ultimo anno ha garantito 498 ore di fisioterapia, 161 di idrokinesiterapia, 130 tra supporto psicologico e consulenza medica, 200 ore di Gruppo di Aiuto (GdA) e 24 ore di logopedia, seguendo oltre 80 famiglie del territorio. Con un obiettivo chiaro: migliorare i processi di assistenza e stimolare istituzioni e servizi regionali verso una presa in carico sempre più adeguata, accessibile e qualificata.

Fonte: Ufficio stampa

