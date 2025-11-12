Matteo Ciranna campione del mondo: oro e successi ai Campionati Mondiali

Attualità Altopascio
Brillano gli atleti del karate altopascese di Badia Pozzeveri ai Campionati mondiali di Karate tradizionale, che si sono svolti a Carrara.

Protagonista assoluto della competizione è stato Matteo Ciranna, che ha conquistato la medaglia d’oro e si è riconfermato campione del mondo nella disciplina del Kata. Successi anche per le atlete Michaela Gundel e Marianna Scancarello, che hanno ottenuto la medaglia d’argento nel Kata a squadre, categoria senior, mentre Francesco Arzilli ha conquistato l’oro individuale. Prestazioni ottime anche per Gabriele Sartini, che ha portato a casa due medaglie, oro e argento, nella disciplina del Kumite.

Grandi successi anche per i Campionati internazionali, disputati in contemporanea ai mondiali: Sofia Banti e Niccolò Sonatori hanno vinto la medaglia d’oro, mentre Lorenzo Gagliardi ha conquistato un meritato argento.

Menzioni speciali ai maestri Giovanni Napolitano e Giuseppe Capozzi, punti di riferimento per la crescita sportiva e personale degli atleti.

Altopascio

