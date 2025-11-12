Nel cuore di Santo Spirito apre la libreria de 'La città dei Lettori'

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

L'inaugurazione sarà sabato 29 novembre dalla mattina alla sera, per festeggiare il piacere di leggere con gli amici de La città dei lettori e tutta la cittadinanza, nel cuore dello storico quartiere di Santo Spirito

Nel quartiere storico di Santo Spirito, anima di una città che cambia ma mantiene dei caposaldi di autenticità, quale l’Oltrarno, lanciata dallo slogan volutamente provocatorio di "seconda libreria più piccola di Firenze”, perché spesso le dimensioni sembrano contare più dei contenuti, apre la libreria de "La città dei Lettori”. Parte di un percorso - quello di Associazione Wimbledon APS, guidato da Gabriele Ametrano, Martina Lazzerini e Gianluca Caputo - che, dopo 8 anni di festival itineranti in tutta la Regione (con il Festival La città dei lettori a Villa Bardini e il progetto La Toscana dei Lettori fuori dal capoluogo), una rivista letteraria edita (Leggere cambia tutto), un festival per i 'Giovani Lettori’, un premio letterario, oggi apre un vero e proprio rifugio per i lettori, che proporrà iniziative speciali e una poltrona per due (rigorosamente sostenibile in carta riciclata), per incontrarsi sul serio.

La missione? Diffondere la lettura e portare ad amare i libri facendo incontrare le pagine scritte a coloro che vogliono avere orizzonti diversi. La libreria de La città dei lettori prosegue i valori e gli scopi che da sempre contraddistinguono l’Associazione Wimbledon APS e La città dei lettori: portare la lettura a tutti, abbattendo barriere e creando una comunità più consapevole. Nel 2017 La città dei lettori nacque con l'idea innovativa di portare i libri nei locali all'orario dell'aperitivo (con un aperitivo, un libro in regalo), poi arrivò la prima edizione del Festival La città dei lettori a Villa Bardini. Con quasi dieci anni di azioni culturali legate alla promozione del libro e della lettura portando in tutta la Toscana le autrici e gli autori che rappresentano la letteratura contemporanea italiana e straniera, oggi Firenze vede aprire una nuova libreria, solo con libri, scaffali e opportunità di lettura, senza riferimenti enogastronomici, vendite di vino o bar al suo interno. Pura lettura che però vuole passare dall’ironia: la libreria apre la prima “Buchetta del libro” al mondo, dove i lettori potranno ricevere e “assaporare” i libri e non il nettare di Bacco.

Anche questa volta, quindi, ci si rivolge ai lettori, i veri destinatari di tutte le attività dell’associazione, che nel tempo ha creato un gruppo stabile di professionisti dell’editoria ma anche di appassionati, che si riuniscono negli eventi in luoghi meravigliosi, dall’iconica Villa Bardini a Firenze, all’Isola del Giglio, la Valdichiana, le mure della città di Grosseto o il Teatro Politeama di Poggibonsi, per citare l’ultima tappa appena conclusasi.

Ed ecco, sugli scaffali verdi, e sui mobili anni ’50 della libreria, trovano spazio, oltre ai libri in classifica e alle novità (le selezioni sono curate dagli esperti dell'associazione e degli autori amici del festival), i "libri già letti", i “mai più senza” dell’Associazione Wimbledon, le scommesse personali, le selezioni per approfondire temi e dibattiti pubblici. Il tutto passando dalla "buchetta del libro", perché "a Firenze non esiste solo il vino ma anche la cultura", sorridono gli organizzatori.

La libreria sarà aperta dal martedì alla domenica con orario pomeridiano, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, con aperture straordinarie inaspettate.

L’inaugurazione sarà sabato 29 novembre, dalle ore 10 alle ore 19.30, in collaborazione con le attività storiche del quartiere, e i tanti amici, scrittrici e scrittori, de La città dei lettori.

Per ulteriori informazioni www.lacittadeilettori.it

54-lcdl-251111-libreria-ph-cristina-andolcetti-2271

46-lcdl-251111-libreria-ph-cristina-andolcetti-1218

40-lcdl-251111-libreria-ph-cristina-andolcetti-

39-lcdl-251111-libreria-ph-cristina-andolcetti-1146

26-lcdl-251111-libreria-ph-cristina-andolcetti-1108

34-lcdl-251111-libreria-ph-cristina-andolcetti-2200

14-lcdl-251111-libreria-ph-cristina-andolcetti-

12-lcdl-251111-libreria-ph-cristina-andolcetti-

56-lcdl-251111-libreria-ph-cristina-andolcetti-2310

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
12 Novembre 2025

“Servi dello Stato” diventa un rap: un poliziotto fiorentino trasforma lo 'slogan' in musica

Da slogan polemico a messaggio di dialogo: "Servi dello Stato" è ora il titolo di un brano rap scritto da un poliziotto fiorentino, Domenico Cecconi, in servizio da oltre 25 [...]

Firenze
Attualità
12 Novembre 2025

Firenze, chiusura notturna del giardino di Santa Rosa. Associazione Gasometro: "Comune ha accolto le nostre richieste"

La community di cittadini Voci dal Gasometro accoglie con soddisfazione la decisione del Comune di Firenze e del Quartiere 4 di regolamentare gli orari del Giardino Area Ludica Santa Rosa, [...]

Firenze
Attualità
12 Novembre 2025

Sono 50 le strade del centro di Firenze in cui sono vietati i dehors

Sono cinquanta le strade fiorentine in area Unesco in cui non sarà possibile allestire dehors all’esterno di attività di somministrazione, mentre per altre 73 sono fissate le tipologie di allestimenti [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina