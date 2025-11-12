Nuovi carabinieri in Toscana: 304 in arrivo entro l'inizio del 2026

In Toscana sono arrivati 238 nuovi carabinieri. Il Comando generale, si legge in una nota del Comando Legione Carabinieri Toscana, "ha potenziato il dispositivo organico delle tenenze e delle stazioni, distribuite nel territorio delle dieci province della regione". I militari, 154 uomini e 84 donne appartenenti al 143° e 144° corso di formazione, provengono dalle Scuole Allievi di Campobasso, Velletri, Taranto, Iglesias e Reggio Calabria. "Dopo aver completato con successo il loro percorso formativo, iniziano nei prossimi giorni il servizio attivo alle dirette dipendenze dei rispettivi comandanti di stazione e tenenza per potenziare i servizi di controllo del territorio e fornire rassicurazione sociale alle comunità a favore delle quali opereranno".

A questi si aggiungeranno, all’inizio del prossimo anno, 66 carabinieri per un totale complessivo di 304 militari dell’Arma. "L’incremento del personale è parte di una più ampia strategia volta a garantire con sempre maggiore efficacia un presidio costante ed aderente del territorio, contribuendo concretamente alla percezione della sicurezza nell’intero comprensorio regionale".

Oggi, mercoledì 12 novembre, il Comandante della Legione, Gen. B. Pierluigi Solazzo, ha ricevuto i nuovi carabinieri per un saluto e l'augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza del loro ruolo all’interno delle comunità.