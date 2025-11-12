Oltre cento persone per ricordare i caduti di Nassiriya a Santa Croce Sull'Arno

Santa Croce sull'Arno ha ricordato i fatti di Nassiriya con una cerimonia che si è svolta al monumento commemorativo nell'omonima piazza dei caduti nell'attentato, nello spazio antistante la locale stazione dei carabinieri. La partecipazione è stata altissima c'erano oltre cento persone, tra cui due scolaresche della scuola secondaria di primo grado Banti di Santa Croce, accompagnati dal dirigente scolastico Sandro Sodini e dalle insegnanti. Erano presenti anche simpatizzanti e membri dei vari partiti della maggioranza consiliare, alcuni consiglieri comunali del gruppo di maggioranza, gli assessori Valentina Fanella e Simone Balsanti e gran parte dei consiglieri comunali di minoranza a cominciare dalla capogruppo Mariangela Bucci. Era presente l'Anpi rappresentata dall'ex sindaco Osvaldo Ciaponi.

Come da protocollo alla cerimonia c'erano i carabinieri con il luogotenente, comandante della stazione di Santa Croce, Salvatore Serra e altri due militari dell'Arma, la polizia municipale, il comandante dei carabinieri forestali di Montefalcone il maresciallo Giuseppe Tomaselli, una nutrita rappresentanza delle associazioni di volontariato tra cui la Pubblica assistenza di Santa Croce, la confraternita di Misericordia e i donatori di sangue Fratres.

“Questa cerimonia, che ha avuto una partecipazione così ampia e inusuale rispetto alle altre commemorazioni dell'anno, - spiega il sindaco Roberto Giannoni - dimostra che a Santa Croce sui valori fondamentali e costituzionali c'è ampia condivisione, al di là delle appartenenze di varia natura a cominciare da quelle politiche. Una bella cerimonia in cui idealmente ci siamo tutti uniti intorno ai nostri caduti di Nassiriya e ci siamo riconosciuti tutti, reciprocamente, nei valori fondamentali della nostra nazione e della nostra comunità e questo mi ha fatto estremamente piacere, perché la possiamo pensare diversamente su tante cose, ma poi alla fine c'è una comunità se abbiamo dei valori di base condivisi. Mi ha fatto inoltre molto piacere anche la presenza alla cerimonia della scolaresca accompagnata dalle insegnanti e dal nostro dirigente scolastico Sandro Sodini”.

La cerimonia è stata sobria e caratterizzata dalla forte connotazione istituzionale. E' stata aperta dal sindaco Roberto Giannoni che ha posto una vaso di ciclamini al monumento che ricorda i caduti dell'attentato, poi il primo cittadino ha letto il messaggio del presidente della repubblica Sergio Mattarella e successivamente la cantante lirica Vanessa Valiani ha intonato l'Inno nazionale, un momento toccante, a cui si sono uniti in coro tutti i partecipanti. Dopo di che il sindaco ha letto il nome di tutti i militari caduti di Nassiriya in quel tragico 12 dicembre 2003. Il comandante dei carabinieri della Stazione di Santa Croce Salvatore Serra ha ricordato in breve cosa accadde a Nassiriya, dove morirono 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito, 2 civili italiani e 9 civili iracheni, il 12 novembre del 2003 in un attentato terroristico indirizzato alla base Maestrale in Iraq, dove tutti i caduti erano impegnati in una missione di pace.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa