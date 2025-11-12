All'ospedale di Empoli una targa in ricordo di Francesco Bonechi

A scoprire la targa commemorativa, dedicata al dottor Francesco Bonechi, medico emodinamista del San Giuseppe, è stato Attilio Del Rosso, Direttore della Cardiologia dell’ospedale, che con il collega prematuramente scomparso ha condiviso 30 anni di lavoro fianco a fianco. C’erano i familiari, le autorità aziendali, tanti colleghi compresi quelli in pensione e che con Francesco hanno tessuto legami profondi professionali e umani. La hall davanti alla sala di Emodinamica, che è stata dedicata alla memoria di Francesco, era gremita di parenti, amici e colleghi venuti ad assistere alla commemorazione. Una grande emozione ha percorso il cuore di tutti i presenti quando la targa è stata scoperta.

“Francesco, da quando è stato aperto il nuovo ospedale San Giuseppe, ed in precedenza, quando lavorava presso la Cardiologia dell'ospedale di Fucecchio – ha sottolineato Del Rosso - è stato il Responsabile del servizio di Emodinamica che ha organizzato e diretto fino al suo pensionamento. Grazie al suo impegno e alla sua competenza abbiamo potuto praticare nel nostro ospedale procedure diagnostiche e terapeutiche di livello avanzato che hanno permesso di trattare pazienti con patologie complesse. Noi tutti ricordiamo Francesco per le sue capacità professionali, per il suo attaccamento al lavoro e per la sua umanità nei rapporti interpersonali. Una persona speciale, instancabile e sempre disponibile. Resterà sempre nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto. Orgogliosi di aver lavorato con lui”.

