Post emergenza marzo 2025, entro fine anno le istruttorie sulle richieste di ristori dei privati

Per velocizzare la procedura e arrivare con i primi ristori erogati alle famiglie a circa un anno di distanza dagli eventi alluvionali, la Regione ha deciso di impegnare le risorse a favore dei Comuni (5,3 milioni di euro): per Empoli spetterà una grande fetta, 1,4 milioni di euro, a seguire Capraia e Limite con 118mila euro, Vinci con 15mila euro, Cerreto Guidi con 12mila euro, Fucecchio con 9mila euro.

Nel caso specifico, a differenza dalle altre modalità adottate dalla Regione in passato, saranno i Comuni stessi a erogare il contributo straordinario forfettario di 3mila euro per il ripristino dei beni immobili e il ripristino o la sostituzione dei beni mobili danneggiati o distrutti, oltre all'immediato sostegno nazionale quando i fondi arriveranno alla Regione che li 'girerà' ai Comuni in misura proporzionale alle richieste.

Con la delibera di giunta regionale numero 1451 del 29 settembre 2025 sono stati definiti i criteri di dettaglio per la quantificazione dei danni, per l'istruttoria verso i privati e per l'erogazione del contributo straordinario forfettario.

Ci sono novità importanti in merito alle procedure per i primi ristori legati allo stato di emergenza nazionale del 14 e 15 marzo 2025, che ha colpito anche l'Empolese Valdelsa, in particolare il territorio di Empoli, oltre a Capraia e Limite, Cerreto Guidi e Vinci

A lavorare in questi mesi saranno le amministrazioni comunali, che dovranno aprire le istruttorie, valutando le domande ammissibili, richiedendo eventuali integrazioni e compilando gli importi ammissibili. I Comuni avranno tempo fino a fine anno per presentare alla Regione gli elenchi delle istruttorie concluse positivamente e quelle non ammissibili definitivamente.

La Regione provvederà all'erogazione degli importi richiesti al Comune e il singolo Comune provvederà alla liquidazione dei beneficiari residenti, informando della relativa ammissibilità. Per la parte della liquidazione avrà tempo 3 mesi. Quindi a un anno di distanza dall'evento meteorologico, saranno dati i primi contributi.

Le comunicazioni successive daranno modo di capire come verranno gestite le istruttorie per il contributo di immediato sostegno da 5mila euro proveniente dallo Stato e il risarcimento completo per i cittadini che hanno avuto ingenti danni.

La sindaca di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, delegata per l'Unione alla Protezione Civile, afferma: “Questo risultato dimostra che l’azione della Protezione Civile è costante e unisce l’impegno dei Comuni, degli uffici che seguono le istruttorie e dell’ufficio di Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa. I cittadini meritano supporto e risposte a emergenze purtroppo sempre più frequenti”.

I sindaci Alessio Mantellassi, Alessandro Giunti, Daniele Vanni ed Emma Donnini commentano: "Ringraziamo la Regione per il supporto giunto fino a oggi sia nella fase dell'emergenza che in quella del post-emergenza, con una rapidità finora mai vista per le procedure di rimborso in seguito a richiesta dei privati. Ci sono ora meno di due mesi di tempo dove le macchine comunali dovranno compiere un importante ed essenziale sforzo di analisi e produzione delle istruttorie per i privati. A seguire serviranno altri tre mesi per la liquidazione. Metteremo in campo uno sforzo importante con gli uffici comunali e della Protezione Civile. Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi confidando che i cittadini alluvionati possano avere i primi contributi per ripagare le spese sostenute nel ripristino di garage, abitazioni, veicoli e quanto rimasto danneggiato a circa un anno dall'evento".