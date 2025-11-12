Pubblicato decreto VIA aeroporto Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino annunciano battaglia

Dopo la pubblicazione del decreto di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) relativo al nuovo aeroporto di Firenze, i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino annunciano battaglia. Entrambi i sindaci, Andrea Tagliaferri e Lorenzo Falchi, hanno confermato la volontà di presentare ricorso al TAR per contestare un progetto definito “dannoso per il territorio e privo di sostenibilità”.

“La pubblicazione del decreto VIA segna un passaggio tanto atteso quanto preoccupante – ha dichiarato Tagliaferri – Le prime verifiche confermano ciò che sosteniamo da tempo: si insiste su un progetto che presenta gravi criticità ambientali, idrauliche e territoriali, rimaste irrisolte perché non superabili.” Il sindaco di Campi Bisenzio ha parlato di “ennesima forzatura calata dall’alto”, sottolineando che “è inaccettabile che si antepongano interessi economici alle esigenze di sicurezza, salute e vivibilità dei cittadini”. “Il Comune di Campi Bisenzio non resterà a guardare – ha aggiunto – presenteremo ricorso al TAR per chiedere che la giustizia amministrativa ponga fine a questo progetto sbagliato e pericoloso. Difendere il nostro territorio non è un atto formale, ma un dovere morale e politico.”

Sulla stessa linea il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, che ha ribadito l’intenzione di procedere legalmente: “Abbiamo acquisito la documentazione e i nostri uffici la stanno approfondendo, ma già da una prima ricognizione il decreto conferma tutte le criticità emerse nelle fasi precedenti. Come preannunciato, impugneremo il decreto di fronte alla giustizia amministrativa, chiamata ancora una volta a impedire la realizzazione di un’opera sbagliata e impattante.” Falchi ha poi aggiunto: “Sarà uno dei miei ultimi atti da sindaco, ma questa battaglia andrà avanti con l’impegno e la determinazione di tutta la Giunta che resterà in carica fino alle elezioni.”

La pubblicazione del decreto VIA riaccende dunque lo scontro politico e amministrativo sul progetto del nuovo scalo, che da anni divide istituzioni e cittadini della Piana fiorentina, area già segnata da criticità ambientali e da un acceso dibattito sul futuro dello sviluppo territoriale.