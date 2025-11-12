Rassegna di teatro per famiglie, a Fucecchio c'è 'Ambarabà'

Dal 16 novembre al 29 marzo al Teatro Pacini di Fucecchio, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze. La stagione, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, prevede spettacoli per bambine e bambine, con 4 appuntamenti in domenicale.

Il Teatro Pacini è uno spazio di crescita, di dialogo e di confronto in grado di includere un pubblico di tutte le età e di coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di crescita, capace di offrire stimoli culturali di varia natura, con appuntamenti per le scuole e per le famiglie, attività di formazione, cinema.

I piccoli spettori hanno la possibilità di condividere con i propri cari la magia del teatro e di ammirare una varietà di linguaggi, dal teatro d’attore al teatro di figura, alla danza, alle ombre.

Domenica 16 novembre alle ore 16:30 la rassegna si apre con con la compagnia Nata Teatro in IL GATTO CON GLI STIVALI, con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini, regia e testo di Livio Valenti, dai 4 anni in su. Uno spettacolo che fa riflettere con il sorriso, tra momenti esilaranti e imprevedibili. Il protagonista è il Gatto con gli Stivali, maestro dell’inganno e dell’astuzia, che cambia il destino del figlio di un mugnaio in quello del leggendario Marchese di Carabas. Ma l’inganno è sempre giustificato? Chi ne paga il prezzo? Con leggerezza e ironia lo spettacolo racconta tutti i personaggi iconici della fiaba: la principessa, il re, l’orco e gli abitanti del regno.

Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’… strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, si però quando c’è un inganno c’è qualcuno che ne paga le conseguenze. È, in effetti, una storia un po’ strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti: il figlio del mugnaio che diventerà il Marchese di Carabas, il gatto, la principessa, il re, l’orco e tutti gli abitanti del reame. Come potremo uscire da questo imbarazzante inghippo? Ne vedrete di cotte e di crude.

Domenica 1 febbraio alle ore 16:30 sarà la volta de L’AVVENTURA DELLA FRECCIA AZZURRA

testo e regia di Cecilia Bartoli, con Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci, sagome e figure Gabriele Genova, uno spettacolo dai 5 anni in su.

L’Avventura della Freccia Azzurra, fiaba dolce-amara ispirata al capolavoro di Gianni Rodari, racconta il viaggio eroico di un colorato gruppo di giocattoli coraggiosi che, invece di rimanere nella vetrina sicura, sceglie di seguire il cuore, fuggendo dal negozio e mettendosi in marcia per provare a cambiare le regole. La vetrina del negozio della Befana è un posto scintillante, pieno di giocattoli bellissimi: tutti i bambini e le bambine della città vorrebbero averli in dono… ma non tutti possono permetterseli, così molti di loro, invece di chiederli, si limitano a contemplarli, con il naso incollato al vetro del negozio: perché sognare, in fondo, non costa ancora nulla. Vero?

Domenica 22 febbraio alle ore 16:30 la compagnia Catalyst va in scena con PELLE D’ASINO spettacolo vincitore del PREMIO PADOVA 2024 – AMICI DI EMANUELE LUZZATI al 42° Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova. È una fiaba di trasformazione, una partitura sonora per voce, suono e movimento che indaga le radici delle relazioni familiari più ancestrali e i sentimenti che li governano. La riscrittura della fiaba di Perrault nasce dalla volontà di attualizzare un classico della letteratura per ragazzi attraverso un linguaggio multidisciplinare, in cui testo, danza contemporanea e musica elettronica accompagnano la protagonista in un percorso di crescita, che muovendo dal trauma dell’annuncio del padre che vuol farne la sua sposa, la condurrà, attraverso un coraggioso viaggio nell’età adulta.

Domenica 29 marzo ore 16:30 il Teatrino dei Fondi chiude gli appuntamenti con un nuovo spettacolo CANI, GATTI E PRINCIPESSE, drammaturgia e regia Enrico Falaschi, con Serena Cercignano, Simone Martini, Alessio Martinoli. Sul palcoscenico prende vita la storia della principessa Giulia, un amabile bambina, che regna su un popolo di cani, che sono anche suoi amici fidati. Con la sua bellezza e il suo cuore puro, Giulia si trova in un mondo fantastico, ha molti corteggiatori, di varie specie animali, ma nessuno dei quali riesce in alcun modo a interessarla e tanto meno a far breccia nel suo cuore. Il destino le farà incontrare il principe dei gatti e sarà subito amore a prima vista ma i fedelissimi amici cercheranno in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate