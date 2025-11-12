Riscatto del diritto di superficie: al via le richieste per la trasformazione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P.

Il Comune informa i cittadini che i titolari di unità immobiliari realizzate su aree P.E.E.P. (Piani per l’Edilizia Economica e Popolare) possono richiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o la sostituzione delle convenzioni relative alle aree già concesse in diritto di proprietà.

La trasformazione potrà essere effettuata su richiesta degli interessati, previo pagamento di un corrispettivo al Comune e delle spese notarili per la stipula dell’atto.

PRIMA TRANCHE DI LETTERE INFORMATIVE AI CITTADINI

In questi giorni l’Amministrazione comunale sta procedendo all’invio delle prime 30 lettere ai cittadini interessati. Per questa prima tranche, la scadenza per la presentazione delle richieste di offerta è fissata al 31 gennaio 2026. Le domande di richiesta di offerta dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando l’apposito modulo allegato.

Una volta ricevuta la richiesta, l’Ufficio competente comunicherà al cittadino l’importo da corrispondere, calcolato sulla base dei dati forniti. Coloro che effettueranno il pagamento entro 60 giorni dalla notifica potranno beneficiare di uno sconto del 25% sul prezzo stabilito.

FAQ E PROSPETTO INFORMATIVO

Per agevolare i cittadini, sono stati predisposti un modulo con le domande frequenti (FAQ) e un prospetto informativo con indicazioni di massima sui costi, aggiornabili in base agli indici ISTAT e alla quota millesimale di proprietà.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune o consultare la sezione dedicata sul sito istituzionale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa