Rissa in un bar di Camaiore, locale chiuso per 10 giorni

Cronaca Camaiore
Il questore di Lucca ha disposto la chiusura per 10 giorni di un bar a Camaiore dopo una violenta rissa avvenuta sabato 8 novembre, che ha coinvolto circa 50 persone. La sospensione delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche, è stata decisa ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

Secondo quanto riportato dalla questura, durante l’intervento delle forze dell’ordine alcuni clienti e la gestione del locale non avrebbero collaborato, creando difficoltà agli operatori durante i controlli. Nella colluttazione, diverse persone hanno riportato ferite e sono state soccorse al pronto soccorso.

La questura fa inoltre sapere che tra i partecipanti alla rissa erano presenti soggetti con precedenti penali, in particolare per reati contro la persona e il patrimonio. Nonostante la gestione del bar fosse recente, gli episodi hanno reso necessario il provvedimento di sospensione e chiusura temporanea.

