Sopralluogo al cantiere della palestra di via Liguria

Passi avanti per la palestra di via Liguria a servizio della scuola 'Giuliano Vanghetti' di Pontorme. Nel cantiere da tempo sono ripresi i lavori (da marzo 2025, per la precisione) dopo l'interdizione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la provincia di Prato. Negli scorsi giorni l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni è giunto assieme alla dirigente del Settore Roberta Scardigli e ai tecnici degli uffici comunali per un sopralluogo, ora che la struttura è a una buona fase di procedimento.

LE DICHIARAZIONI - Così commenta l'assessore Simone Falorni: "Sono soddisfatto di vedere un cantiere di tale mole in una fase decisamente avanzata, quando verrà inaugurato sarà reso a disposizione delle scuole medie 'Vanghetti' e delle associazioni sportive che ne faranno uso in orario extrascolastico. Siamo al livello delle finiture, voglio ringraziare gli uffici tecnici e la ditta che sta lavorando con grande impegno per portare al termine la nuova palestra entro i tempi nonostante le iniziali difficoltà durante gli scavi".

IL DETTAGLIO DEL CANTIERE - Il lotto di lavori riguardava la scuola 'Carrucci' inaugurata a settembre 2024 e la palestra. Per quest'ultima si parla di lavori per l'importo di un milione di euro, che porteranno a una palestra con spazio gioco e attività fisica di circa 400 mq. In coerenza con le norme CONI, sarà omologata di tipo A2, utilizzabili dalle classi della scuola secondaria di primo grado e come spazio polivalente per attività extrascolastiche, come impianto sportivo complementare per attività fisico-sportive non regolamentate. Saranno presenti due spogliatoi per gli atleti, altri due per gli insegnanti e uno spazio dedicato all'infermeria. È stata conclusa la copertura interna in legno lamellare, che porta a un'altezza interna di 7,30 metri. Il 2026 sarà l'anno del termine dei lavori e dell'apertura a favore delle classi delle secondaria di primo grado 'Vanghetti'. Nelle intenzioni dell'amministrazione, la palestra attualmente presente alle 'Vanghetti' rimarrà a servizio delle elementari 'Carrucci' a fianco.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

